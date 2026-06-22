Un reportaje periodístico reveló la conversación entre Lionel Messi y Marcel Sabitzer tras el partido de hoy en el Mundial.

Messi habló largo y tendido con Sabitzer tras superar el récord de goles en el Mundial y llevar a Argentina a la victoria por 2-0 sobre Austria.

El partido pasará a la historia para el jugador de 38 años, que ya suma cinco goles en solo dos encuentros del Mundial, tras marcar un hat-trick contra Argelia.

Al pitido final en Dallas, Messi recibió las felicitaciones de varios austriacos; uno, sin embargo, parecía especialmente entusiasmado.

Mientras Sabitzer se acercaba, Messi le señaló con la mano; el austriaco sonrió y replicó el gesto.

El austriaco asintió y Messi respondió con un segundo gesto antes de que se separaran.

Aunque no se escuchó lo que se dijeron, la comentarista de la BBC, Gabi Logan, indicó que Sabitzer le pedía la camiseta a Messi en ese momento histórico.

Sin embargo, Messi no parecía dispuesto a dárselo y se lo llevó puesto al vestuario.

Los aficionados coincidieron en las redes: la cara de resignación de Sabitzer lo delató.

Uno escribió: «Lo primero en lo que piensa Sabitzer es en conseguir la camiseta de Messi».

Otro bromeó: «Sabitzer le pide la camiseta a Messi. Tío, esa camiseta vale millones a partir de hoy».

Otro sentenció: «No creo que Messi vaya a desprenderse de esa camiseta».