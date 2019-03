Santos privó a la UCR de seguir prendido en los primeros puestos

Primera División de Costa Rica: El equipo de Guápiles se impuso 2-1 en casa e impidió que su vencido trepara al podio en las posiciones.

El responsable de que Universidad de no haya podido subirse al tercer lugar del Clausura para ponerse a tres puntos del líder Saprissa se llama Santos, que el martes por la noche se hizo fuerte en Guápiles y festejó la victoria por 2-1.

En el Estadio Ebal Rodríguez de la provincia de Limón, el cero se rompió al minuto 56′ a través de Johan Condega, quien puso a celebrar a la visita con la ventaja y gritó su sexto tanto en el torneo.

Sin embargo, el local revirtió la historia mediante los goles de Raymond Salas a los 72′ y Bryan López en el minuto 90', para un triunfo que los eleva al séptimo lugar de la tabla con 19 unidades. Ambos equipos, igualmente aparecen con dos partidos más que el resto.

Para la UCR fue un golpe no sólo en las posiciones del certamen si no también en su lucha por no descender, ya que no logró escaparse de Carmelita.