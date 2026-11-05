Cómo ver el Santos Laguna contra el Club Tijuana con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 5 nov 2026 - 22:10

El Santos Laguna recibe al Club Tijuana en un partido de la Liga MX Femenil en el que ambos equipos buscan mejorar su posición en la clasificación antes de la lucha por los puestos de playoff.

El Santos llega a este encuentro con resultados dispares. Su último partido terminó con una victoria por 1-3 ante el Necaxa, un resultado que refuerza su confianza y puso fin a una racha que incluyó una dura derrota por 4-1 ante el Pachuca. Ocupa el sexto puesto del Grupo A del Apertura.

El Tijuana también ha mostrado una trayectoria irregular. En su último partido perdió por 1-3 ante el Cruz Azul, y la derrota por 5-1 frente al FC Juarez en un encuentro anterior de la serie de cinco partidos sigue siendo un resultado difícil de olvidar. Actualmente ocupa el séptimo puesto del Grupo B del Apertura.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes no muestran un dominador claro. El más reciente terminó 2-2, y tres de los últimos cinco acabaron en empate o con una diferencia de un solo gol.

Los dos equipos querrán ganar impulso. Una victoria aquí podría ser importante mientras se va definiendo la clasificación del Apertura.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Santos Laguna contra el Club Tijuana.

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