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Santos ha contactado de manera informal con el Real Madrid para explorar la cesión de Rodrygo, lesionado, durante la primera mitad de 2027. El club brasileño sueña con recuperar para el Campeonato Paulista al delantero de 25 años formado en su cantera, pero el conjunto español no tiene intención de dejarle salir.

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El club brasileño tantea el regreso de Rodrygo

El periodista Fabio Sormani adelantó la noticia la semana pasada en YouTube y ESPN Brasil la confirmó: Santos ha iniciado conversaciones preliminares con el Real Madrid sobre el regreso temporal de Rodrygo. El internacional brasileño llegó a las categorías inferiores del club paulista en 2011, cuando tenía 10 años, y marcó 17 goles en 80 partidos con el primer equipo entre 2017 y su traspaso a España por 45 millones de euros en 2019. Sin embargo, las posibilidades de que se concrete una cesión se consideran prácticamente nulas.

Mourinho cuenta con el delantero para cuando se recupere

Según la cadena, el gigante de LaLiga se niega a contemplar la cesión o venta del delantero en enero después de perderlo durante casi un año. Con contrato hasta junio de 2028, el futbolista, varias veces campeón de LaLiga y de la Champions League, no ha disputado ni un minuto en la temporada 2026-27 y se perdió el Mundial de 2026 tras ser operado en marzo de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral de la rodilla derecha.

El entrenador Jose Mourinho planea contar con el atacante en cuanto recupere la forma física, entre diciembre y principios de enero, aunque le dará tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel. Rodrygo ha pasado los últimos días continuando su rehabilitación en el centro de entrenamiento CT Rei Pele de Santos con el permiso del Real Madrid antes de regresar a España. El delantero agradece el apoyo del club madrileño y tampoco ha mostrado demasiado interés por las propuestas de clubes ingleses.

Las elecciones presidenciales retrasan la planificación de la plantilla

Aunque el reencuentro con Rodrygo parece muy improbable, el informe añade que los dirigentes del club de Vila Belmiro esperarán hasta después de las próximas elecciones presidenciales antes de cerrar los planes de fichajes para el año que viene.

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Quien gane la presidencia deberá afrontar de inmediato negociaciones cruciales sobre las posibles renovaciones de las estrellas del primer equipo Neymar, Philippe Coutinho y Everton Cebolinha. Además, los responsables del club tendrán que negociar con Cruzeiro, su rival brasileño, para intentar mantener al delantero cedido Gabriel Barbosa más allá del final de la temporada actual.

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El tramo final de liga precede al regreso invernal

Antes de centrarse en las elecciones y los fichajes, Santos debe afrontar sus tres últimos partidos del Brasileirão esta temporada. Visitará a Coritiba el 18 de noviembre, recibirá a Grêmio cinco días después y cerrará su campaña liguera a domicilio ante Vitória. Mientras tanto, Rodrygo regresará a la capital española para completar la última fase de la recuperación de su rodilla antes de su esperado regreso en invierno a las órdenes de Mourinho.