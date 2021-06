Santiago Solari sobre su futuro: "Me gustaría volver a Europa"

El estratega argentino reconoció que aunque espera cumplir su contrato con el América, su próxima meta es volver a dirigir en el Viejo Continente.

Al margen de la temprana eliminación en el Guardianes 2021, América dejó muy buenas sensaciones en el primer torneo bajo la conducción de Santiago Solari. Las Águilas recuperaron el nivel competitivo y marcaron diferencia con una interesante propuesta de juego que los hizo soñar con el título de la Liga MX.

El Indiecito tiene un largo camino que recorrer con el cuadro azulcrema; sin embargo, ya ve mucho más allá de su estadía en el América. Y es que el propio Solari reconoció que aunque espera cumplir los dos años de contrato que lo vinculan al club, su deseo es el de volver a entrenar en la elite del futbol europeo.

Layún vuelve al América después de 7⃣ años fuera en Europa (Watford, Porto, Sevilla y Villarreal), además de un par de años con Rayados



Luego de que Solari 🇦🇷 aprobara su llegada 👍, regresa al equipo donde ganó un par de títulos de Liga y que lo llevó a la Selección 🇲🇽 pic.twitter.com/TxUuTcLXrA — Goal México (@goalmex) June 3, 2021

"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa", dijo el estratega argentino en una entrevista concedida a Gazzeta Dello Sport.

Solari confiesa que desea tener la oportunidad de pasar por los banquillos de la Serie A. "Personalmente sueño con Italia donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental", comentó el técnico del cuadro azulcrema.