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Santiago Gimenez vuelve este martes a Róterdam. El delantero mexicano se enfrenta al Feyenoord con el FC Porto en la Champions League. Ambos equipos necesitan los puntos con urgencia.

Para Gimenez será un reencuentro especial con la afición del Feyenoord. Jugó en el club entre 2022 y 2025 y se convirtió en un auténtico ídolo para la grada. Tras un comienzo decepcionante en el AC Milan, ahora está cedido en el Porto.

«Echo de menos muchas cosas, pero no el frío», bromea Gimenez en una entrevista con Noa Vahle para Ziggo Sport. «Lo que más echo de menos del Feyenoord es el vínculo con los aficionados. Era especial».

«Saben que siempre los llevaré en el corazón», continúa Gimenez. «Y ellos a mí también. Así que ese vínculo especial es lo que más echo de menos».

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Está por ver si Gimenez tendrá minutos el martes. Su entrenador, Francesco Farioli, no quiso dar muchas pistas en la rueda de prensa. «Pero sí veo una clara mejoría en él», afirmó el italiano.

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Farioli reveló que el pasado de Gimenez y Hwang In-beom en el Feyenoord les resultó útil durante la preparación. «Me han contado lo que puede ocurrir en los partidos contra el Feyenoord. Esperamos un encuentro muy físico. Tendremos que ser muy agresivos. El Feyenoord es uno de los equipos más físicos de Europa».

Si Gimenez marca el martes en De Kuip, ya sabe qué hará. «Quiero marcar contra el Feyenoord, pero no lo celebraré. Lo haré por respeto al club que me abrió las puertas de Europa».

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Ambos equipos se juegan mucho el martes de cara a la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League. Tanto el Porto como el Feyenoord han sumado hasta ahora solo tres puntos.

Según un cálculo de Football Rankings , hacen falta diez puntos para acabar entre los 24 primeros equipos de la fase de liga. Por tanto, el duelo en De Kuip podría ser decisivo.