Santiago Giménez no recordará con agrado el partido entre México e Inglaterra. El delantero del AC Milan quedó eliminado junto a su selección (2-3) y, tras el partido, tuvo que ser trasladado al hospital, según informan varios medios mexicanos.

Inglaterra ganó 2-3 con dos tantos de Jude Bellingham y un penalti de Harry Kane.

En el final, México buscó la prórroga sin éxito. En ese ímpetu, Giménez se lesionó.

En el 98’, tras un mal aterrizaje, se torció gravemente el tobillo y quedó tendido.

Al final del partido salió cojeando y el cuerpo médico lo llevó de inmediato al hospital de Ciudad de México.

Giménez arrastra lesiones toda la temporada y solo ha jugado dieciséis partidos en la Serie A; en diciembre de 2025 se operó el tobillo.