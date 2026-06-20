«Santiago Giménez, descartado por el AC Milan, podría cambiar de equipo para embarcarse en una lucrativa aventura»

Santiago Giménez ya no tiene futuro en el AC Milan. El delantero mexicano perdió la confianza de la directiva, y el nuevo entrenador, Rúben Amorim, sentenció su salida, según Calciomercato.

El ariete mexicano pasó gran parte de la temporada pasada lesionado del tobillo, regresó al final y no convenció, aunque aún así fue convocado al Mundial de su país.

Según Calciomercato, la directiva rossonera ya decidió cambiar de rumbo con Amorim y el mexicano no entra en los planes. El medio habla de «una ola de desconfianza».

«El técnico portugués quiere un delantero con otras características y toda la dirigencia rossonera lleva tiempo mostrando escepticismo hacia el joven jugador», se añade.

Orlando City de la MLS busca ficharlo y pagarle más de 4 millones de euros al año, casi el doble de su salario actual.

El club estadounidense quiere que forme una dupla ofensiva con André-Pierre Gignac y estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por un jugador cuyo contrato con el Milan vence en 2029.

Por ahora el delantero se centra en el Mundial, donde jugó diez minutos ante Corea del Sur.