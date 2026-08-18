El AC Milan va a recibir pronto una primera oferta por Santiago Gimenez, según informa Fabrizio Romano. El delantero de 25 años ya tiene un acuerdo personal con el FC Porto.

El vigente campeón de Portugal quiere acelerar la operación y espera llegar también pronto a un acuerdo con el Milan.

El Porto quiere incorporar inicialmente a Gimenez a préstamo, con una opción de compra. Según Transfermarkt, el mexicano tiene actualmente un valor de 18 millones de euros.

El Milan pagó a comienzos de 2025 más de 30 millones de euros al Feyenoord para hacerse con Gimenez.

En Milán, Gimenez tiene contrato hasta mediados de 2029, pero no parece que vaya a cumplirlo.

En 37 partidos oficiales con el Milan, Gimenez ha firmado 7 goles y 6 asistencias. Tampoco la llegada de Rúben Amorim parece cambiar su situación.

Tras el Mundial, Gimenez sufrió una lesión de tobillo, por lo que todavía no ha jugado ni un minuto durante la pretemporada.