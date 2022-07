¿Santiago Giménez al Feyenoord de Holanda? Lo que se sabe al respecto

Esto es lo que se sabe sobre el presunto interés del Feyenoord por 'Santi' Giménez.

El delantero de La Máquina sigue sorprendiendo semana a semana a los aficionados Cementeros con sus anotaciones en la Liga MX, donde compite (por ahora) con Rogelio Funes Mori por ser el máximo goleador del torneo. El 'Chaquito' hasta este momento se encuentra en la cima con cinco tantos.

Además de la regularidad que ha adquirido como titular en el ataque de Cruz Azul desde el año pasado cuando obtuvieron 'la novena', sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana no han pasado desapercibidas por el equipo de los Países Bajos. En una entrevista para TUDN después del empate contra Puebla a dos goles y donde Giménez marcó un doblete, el ariete Celeste confesó que las negociaciones con el Feyenoord están avanzadas y que probablemente este haya sido su último compromiso en México antes de iniciar su aventura por Europa.

G I M É N E Z pic.twitter.com/PX5unBp9xd — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 24, 2022

"Si hay posibilidades (de que haya sido su último partido como Celeste). Puede ser el último o no; todavía no es nada seguro. Le tengo un cariño enorme a Cruz Azul y hasta que tenga el último pie afuera, se decidirá todo [...]. Desde los 10 años estoy aquí, es el club que amo. Me pone muy triste que tener que salir, pero así son los sueños y los riesgos".

A pesar de ser un delantero que en sus primeros años como profesional tuvo pocas oportunidades dentro del once inicial, 'Santi' siempre se ha caracterizado por ser un delantero que remata bien de cabeza, presiona a los defensores hasta provocar el error en algún pase y también por ser un buen asistidor y no solo un rematador nato. En 108 partidos con el equipo de La Noria, Giménez ha cosechado 18 goles.

A los 21 años, Santiago podría migrar a un club necesitado de trofeos; el Feyenoord no ha conseguido el título desde 2017. Giménez es optimista, pues cree que "la Eredivise es una gran liga, en la que espera que le vaya bien".

Esta gran oportunidad le representaría al 'Chaquito' quizás hacerse de un lugar en el Mundial de Qatar, además de adquirir nuevos conocimientos para así aportar con más goles a una Selección que carece de contundencia a escasos meses del máximo evento futbolístico.