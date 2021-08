Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali quiere recobrar el protagonismo en el fútbol colombiano, por lo que buscará una victoria contundente que le llene de argumentos para ser firme candidato a avanzar y buscar el título de la Liga.

Santa Fe llega con un aire distinto tras la salida de Rivera, mientra que los rojos de Cali aún no logran convencer bajo la batuta de Juan Carlos Osorio después de no saber qué es ganar en los últimos tres partidos.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Santa Fe vs. América de Cali FECHA Domingo, 29 de agosto ESTADIO El Campín, Bogotá HORARIO 18:05

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este domingo 29 de agosto a las 18:05 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS NÓMINAS

América de Cali: Graterol; Ortiz, Torres, Andrade, Mosquera; Carvajal, Quiñones, Paz; Batalla, Lucumí, Torres.

📋⚽️ Así formaremos esta tarde para enfrentar a @SantaFe en El Campín, por la séptima fecha de la Liga 2021-II. 🇦🇹#SentimientoEscarlata 👹 pic.twitter.com/jz2ZOTboXP — América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2021

Santa Fe: Castellanos, Porras, Torijano, Ortíz, Herrera; Pico, Mejía; Herrera, Velásquez, Osorio; Dinolis.

Estos son los 11 elegidos por el DT Grigori Méndez para la Fecha 7 de la Liga Betplay 2021-II 🏆. pic.twitter.com/eFGVzNrqvr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 29, 2021

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos entre 'Escarlatas' y 'Cardenales':

• Jugando como local, Independiente Santa Fe le ganó los últimos tres partidos a América de Cali en Primera División. En este intervalo, Santa Fe marcó seis goles y solo recibió uno.

• Independiente Santa Fe lleva seis partidos sin triunfos como local en Primera División (2E 4D). Además, en los últimos dos juegos no pudo anotar.

• América de Cali perdió y no pudo convertir en los últimos dos partidos que jugó como visitante en Primera División (vs. Envigado e Independiente Medellín).

• Santa Fe promedia 53.6% de posesión en el torneo, sin embargo, su único triunfo en la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021lo consiguió en el partido de menor tenencia: 1 a 0 ante Millonarios con 36% de posesión.

• América de Cali es el equipo con más remates de la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021: suma 96 en seis jornadas (16 por partido de promedio).