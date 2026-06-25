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Muhammad Sharaf Eldeen

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Sani provoca la anulación de un penalti a favor de Alemania

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L. Sane
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La tecnología del vídeo salvó a Ecuador

Alemania casi se adelantó al inicio del segundo tiempo contra Ecuador, este jueves, igual que en la primera parte del partido de la tercera jornada del Mundial 2026.

En el 47, la árbitra Torri Penso pitó penal a favor de Kai Havertz.

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Tras revisar el VAR, la árbitra anuló la pena máxima al detectar una falta previa de Leroy Sané en el centro del campo.

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Antes, Sane había marcado un gol polémico en el minuto 2 (1-0) tras un golpe fortuito de Alexander Pavlovic a Pedro Vitti.

Sin embargo, Ecuador igualó rápido mediante un disparo fulminante de Nelson Angulo en el 9.

Alemania ya tenía el pase a dieciseisavos como líder del Grupo 5 tras vencer a Curazao 7-1 y a Costa de Marfil 2-1.

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