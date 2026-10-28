¡Sangre fría! Conor Haughey, héroe del Fleetwood, revela que NI SIQUIERA practicó los penaltis antes de eliminar al Arsenal de la Carabao Cup

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El defensa del Fleetwood Town Conor Haughey ha sorprendido al revelar que no dedicó ni un minuto a practicar penaltis antes de marcar el lanzamiento decisivo que eliminó al Arsenal de la Carabao Cup. El joven de 19 años mostró una sangre fría extraordinaria en Highbury para firmar una de las mayores sorpresas de la larga historia de la competición.

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Sorpresa histórica en Highbury

El Fleetwood, que lucha por salir de la parte baja de la League Two, desafió todos los pronósticos y eliminó de forma dramática al finalista de la pasada temporada. Situado en el 18.º puesto de la cuarta categoría, desató la euforia de la afición local en Highbury cuando Aaron Loupalo-Bi, cedido por el Fulham, lo adelantó en el minuto 21. El Arsenal, campeón de la Premier League, reaccionó en el descanso dando entrada a su capitán, Martin Odegaard. El cambio de dinámica permitió a Viktor Gyokeres empatar poco después.

Pese a soportar una presión incesante, el equipo local resistió. Su solidez defensiva se vio favorecida por una tarjeta roja en los últimos minutos para el joven jugador del Arsenal Max Dowman, expulsado en el minuto 85 por una patada fruto de un arrebato.

El empate 1-1 llevó el partido a la tanda de penaltis, en la que el portero del Fleetwood Jay Lynch realizó una parada decisiva ante Bruno Guimaraes. Eso dejó el camino despejado para que Haughey, internacional sub-21 con Irlanda del Norte, fusilara la escuadra izquierda desde el punto de penalti. Su lanzamiento selló el triunfo por 5-3 en la tanda y provocó una invasión masiva del campo.

El chico de Belfast afronta el momento con naturalidad

Pese a asumir el momento más importante de su incipiente carrera, Haughey mostró una confianza inquebrantable. El adolescente reconoció que no se había preparado para una tanda de penaltis y que confió por completo en su técnica natural.

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«Así es como me han criado», dijo Haughey. «Obviamente, soy un chico de Belfast. Donde crecí, si no tienes confianza, te comen vivo, así que afrontas con naturalidad todo lo que haces. Todos confiamos en la capacidad de los demás y entrenamos juntos todos los días. Ya sabes dónde vas a tirarlo y solo necesitas tener la técnica suficiente para ponerlo donde quieres».

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Matt Lawlor, entrenador del Fleetwood, se mostró visiblemente emocionado por el enorme logro. Reconoció la abrumadora distancia económica y estructural entre los dos clubes.

«Voy a ser sincero: esperaba, soñaba y nos preparamos para un partido así», admitió Lawlor. «Pero si me hubieran dicho que esto iba a pasar, probablemente no me lo habría creído. Que estemos en cuartos de final de la Carabao Cup tras vencer al campeón de nuestro país me parece una locura.

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»Cuando llegamos a los penaltis, obviamente esperaba ganar. Les dije a los chicos que el resultado no cambiaría lo que pensaba ni el orgullo que sentía por la actuación y por cómo resistimos cuando tuvimos que hacerlo. Seamos claros: la diferencia no es solo de calidad; hablo de infraestructura, calidad y presupuesto. No creo que haya comparación posible para describir la magnitud del salto que supone lo que hemos logrado esta noche».

Arteta lamenta las ocasiones falladas

El resultado supuso la primera vez que un campeón de la Premier League cae eliminado de la Copa de la Liga ante un rival de cuarta categoría. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se negó a reprochar a su plantilla la falta de esfuerzo, pero admitió que la falta de acierto de cara a portería les salió cara.

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«Felicito al Fleetwood. No tengo nada que reprochar a los jugadores por su actitud, su entrega y la intensidad que pusieron durante todo el partido», señaló Arteta. «Pero cuando eres tan superior, no concedes nada al rival salvo esa primera jugada que defendimos tan mal y generas tantas situaciones, acciones, disparos y ocasiones, tienes que marcar tres, cuatro o cinco goles y aprovecharlo.

»Si no lo haces, no hay margen. Esa es la realidad, y entonces tienes que superar la eliminatoria en los penaltis. No lo conseguimos, así que esa posibilidad siempre existe».

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El técnico español también se refirió a la expulsión de Dowman en los últimos minutos e insinuó que hubo una falta de disciplina. «Cuando preparamos el contexto del partido, dejamos muy claro qué cosas había que respetar y qué aspectos emocionales teníamos que controlar. Estaba muy claro», añadió Arteta.

El sueño de los cuartos de final

El Fleetwood avanza a los cuartos de final de la Carabao Cup y escribe su nombre en la historia del torneo. Lo acompaña el Bradford City, de tercera categoría, que también logró el pase a cuartos al derrotar al Peterborough.

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El resto de los partidos de la cuarta ronda se disputarán entre el miércoles y el jueves. El Fleetwood volverá por un momento a centrarse en su lucha por la permanencia en la League Two, pero la expectación ante la posibilidad de enfrentarse a un rival de peso en la próxima ronda marcará sin duda la actualidad del club durante las próximas semanas.