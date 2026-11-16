Sanción cumplida y causas abiertas: Rubales vuelve tras 3 años de suspensión

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Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, se dispone a pasar página de la sanción que lo apartó durante tres años de cualquier actividad relacionada con el fútbol por los hechos ocurridos en la final del Mundial femenino de 2023. Volverá así a estar habilitado para ocupar cargos en los organismos futbolísticos, aunque siguen abiertos algunos frentes judiciales vinculados a su etapa al frente de la Federación.

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Según Marca, la sanción de Rubiales expira mañana martes, después de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le impusiera una inhabilitación que le impedía ejercer cualquier actividad futbolística dentro y fuera de España, a raíz de su comportamiento durante la ceremonia en la que la selección española se proclamó campeona del Mundial femenino en Sídney.

El episodio desató una enorme polémica en el mundo del deporte, después de que Rubiales besara a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento durante las celebraciones del primer título de la historia de la selección española en el torneo, además de realizar un gesto inapropiado en el palco de autoridades mientras festejaba la victoria.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo impuso al expresidente de la Federación Española dos sanciones de 18 meses cada una por ambos episodios, antes de que la FIFA interviniera y decidiera suspenderlo provisionalmente el 26 de agosto de 2023, para después imponerle una sanción que le impedía ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años.

En febrero de 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la sanción, por lo que Rubiales siguió alejado de los cargos y de las actividades futbolísticas hasta el final del castigo , cuyo cumplimiento abre la puerta a un posible regreso al ámbito deportivo, siempre que reúna los requisitos legales y administrativos exigidos.

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Sin embargo, pese al fin de la sanción deportiva, el caso del beso a Hermoso sigue proyectando su sombra sobre el futuro de Rubiales, después de que la Audiencia Nacional confirmara en junio de 2025 su condena por agresión sexual y le impusiera una multa de 10.800 euros.

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Además, el tribunal obligó al expresidente federativo a pagar 3.000 euros a Hermoso en concepto de indemnización por daños morales, al tiempo que confirmó su absolución del delito de coacciones, mientras que Rubiales decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y pedir que se declare su inocencia.

Según informó la agencia de noticias española en septiembre de 2026, se esperaba que el Tribunal Supremo estudiara el recurso y se pronunciara antes de que acabe el año, lo que convierte el frente judicial en uno de los factores clave que rodean cualquier paso futuro que pueda dar Rubiales.

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Los problemas legales no se limitan al caso Hermoso, ya que el expresidente de la Federación Española sigue siendo investigado en el caso de la Supercopa de España, relativo al acuerdo para trasladar el torneo a Arabia Saudí, además de otros asuntos vinculados a los contratos firmados por la Federación durante su mandato.

Las investigaciones abarcan también el contrato de remodelación del estadio de La Cartuja, ya que el juzgado de Majadahonda sigue examinando varias operaciones realizadas durante la etapa de Rubiales, después de que el juez decidiera en junio de 2026 prorrogar la instrucción seis meses más, lo que significa que el caso sigue abierto pese al fin de la sanción deportiva.

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Desde su salida de la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Rubiales ha intentado mantener su presencia en la escena deportiva a través de apariciones en los medios y sacando a la luz diversos asuntos relacionados con la gestión de la Federación. También publicó un libro titulado «Matar a Rubiales», en el que repasa su experiencia y los hechos que provocaron su caída.

En noviembre de 2025, Rubiales reveló que había mantenido conversaciones con dos federaciones asiáticas sobre la posibilidad de asumir funciones directivas en el futuro, aunque no desveló su identidad ni la naturaleza de los cargos de los que se había hablado, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre su próximo destino una vez cumplida la sanción.

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No obstante, el expresidente de la Federación Española se mostró más cauto respecto a volver al cargo que abandonó en medio de una tormenta de críticas, después de asegurar el pasado septiembre, durante su participación en un programa, que no se plantea volver a presentarse a la presidencia de la Federación, y señalar que sus prioridades actuales son su familia, sus negocios y su defensa en los procesos judiciales abiertos.

Así, a partir del 17 de noviembre de 2026, Rubiales recupera el derecho a ejercer actividades relacionadas con el fútbol, con la posibilidad de optar a cargos dentro de la Federación Española si cumple los requisitos exigidos. Sin embargo, el fin de la sanción no implica necesariamente su regreso al fútbol, sobre todo porque hasta ahora no ha anunciado ningún plan oficial de retorno, mientras siguen abiertos los procesos que lo persiguen desde que dejó el cargo.