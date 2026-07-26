Sancho recibe una oferta sorpresa de un club árabe

Tras su marcha del Manchester United, el pasado 1 de julio, el inglés Jadon Sancho se ha convertido en agente libre y puede fichar por un nuevo club de forma gratuita.

Sancho no logró asentarse en el Manchester United desde su llegada en 2021 procedente del Borussia Dortmund, y salió cedido en 3 ocasiones al Dortmund, al Chelsea y al Aston Villa, aunque no ofreció el rendimiento esperado.

Por su parte, el portal francés "Foot Mercato" señaló que el Al Rayyan catarí ha presentado una oferta al astro inglés con el objetivo de incorporarlo en el actual mercado de fichajes de verano.

Asimismo, apuntó que Sancho, de 26 años, estudia las opciones que tiene actualmente a su alcance antes de decidir su futuro en la nueva temporada.

El Al Rayyan, ocho veces campeón de la liga catarí, espera aprovechar la situación de Sancho para cerrar el traspaso de forma gratuita.

Y mientras el nombre del exextremo del Borussia Dortmund se ha vinculado con un regreso al club alemán, esta oferta procedente del Golfo podría cambiar el rumbo de las cosas para el jugador inglés.