El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su Ejecutivo hará todo lo posible para garantizar que la final del Mundial 2030 se dispute en España, rechazando la posibilidad de trasladar el partido decisivo a Marruecos y subrayando que su país merece albergar los encuentros más importantes del torneo en su territorio.

Sánchez afirmó, en una entrevista con la cadena española SER este lunes, que su Gobierno "trabajará para garantizar que la final se celebre aquí", en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, logre trasladar el partido definitivo a Marruecos, y aseguró que "ha llegado el momento de que España gane el Mundial en su propia tierra".

El presidente del Gobierno español fundamentó su postura en la reciente trayectoria de la selección de su país, explicando que España conquistó su primer título mundial en Sudáfrica en 2010, antes de lograr su segundo título en la edición que albergaron Estados Unidos, México y Canadá este año, y consideró que estos éxitos refuerzan el derecho del país a acoger la final.

La selección española se había proclamado campeona del Mundial por segunda vez en su historia el 19 de julio, tras vencer a Argentina por un gol a cero en la prórroga del partido final, gracias a un tanto de Ferran Torres, sumando así el nuevo título al logro del Mundial de Sudáfrica de 2010.

España acoge el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, mientras que algunos partidos del torneo se reparten entre otros países dentro de la celebración del centenario de la disputa de la primera edición del Mundial.

Los partidos inaugurales de las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay se disputan en sus respectivos países, como celebración del centenario del primer torneo mundial, que albergó Uruguay en 1930 y cuyos encuentros se disputaron entonces en su totalidad en la capital, Montevideo.

Y aunque aún no se ha decidido de forma definitiva la sede del partido final, parece que la batalla por albergar la final del Mundial 2030 empieza a adquirir un tinte político, después de que el Gobierno español anunciara abiertamente su entrada en la carrera para defender que el encuentro más importante del torneo se celebre en su territorio.