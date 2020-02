San Lorenzo - Vélez, por la Superliga: día, hora, formaciones y cómo verlo en vivo online y por TV

El Ciclón busca su primer triunfo oficial en 2020. El Fortín viene de ganar en la semana y quiere seguir prendido arriba.

llega a su duelo de la 18° fecha de la Superliga frente a en el 11° lugar de las posiciones, afuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales y a nueve puntos del líder River. Sin embargo, la enorme irregularidad que muestran la mayoría de los equipos en el campeonato tiene al Ciclón ante la chance de escalar seis puestos en la tabla, ponerse a tiro de la zona de ingreso a la Libertadores 2021 y, por qué no, ilusionarse con darle pelea al Millonario en la recta final del certamen. Para eso, claro, el conjunto de Boedo deberá en Rosario, en el partido que se cerrará la jornada.

Para la Lepra el encuentro también será trascendental, no sólo porque se encuentra apenas un punto por detrás de San Lorenzo en la tabla, sino también porque todavía está en la parte baja de la tabla de los Promedios y no puede descuidarse si no quiere sufrir hasta el final.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE SAN LORENZO

Los XI probables de Diego Monarriz: Torrico; Peruzzi, Coloccini, Donatti, Pittón; O. Romero, Poblete, Palacios, J. Ramírez; A. Romero y N. Fernández

LA PROBABLE FORMACIÓN DE VÉLEZ

Con los ingresos de Matías De Los Santos y Hoyos por Abram y Alexander Domínguez, más la duda entre Almada o Centurión, autor de un golazo contra el Aucas, por la , los XI de Heinze serían Hoyos; Guidara, Gianetti, De Los Santos, Cufré; Robertone, G. Giménez, Galdames, Bouzat; Maxi Romero y Almada o Centurión.

DÍA, HORA, SEDE Y ÁRBITRO El encuentro se disputará este domingo 9 de febrero desde las 17.35 (hora de ) en el Nuevo Gasómetro, y será arbitrado por Nicolás Lamonilina.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

La televisación estará a cargo de TNT Sports, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).