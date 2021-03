San Lorenzo - Huracán, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

En una nueva edición del clásico más porteño, el Ciclón y el Globo se enfrentan en el nuevo Gasómetro en el duelo interzonal de la cuarta fecha.

El clásico más porteño del fútbol argentino vuelve a salir a la cancha. Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo recibe a Huracán en el cruce interzonal de la jornada, en un encuentro de vital importancia para ambos equipos, que llegan muy golpeados desde lo futbolístico.

El Ciclón, que había arrancado con buenas sensaciones en la Zona A gracias al triunfo inicial sobre Arsenal, cayó con Colón en Santa Fe y luego sufrió una fea goleada 4-0 en casa contra Central Córdoba. El Globo, por su parte, apenas tiene un punto en el Grupo B producto del empate de la segunda fecha contra Unión, la derrota frente a Defensa y Justicia. Su duelo de la fecha pasada contra Atlético Tucumán, en tanto, se suspendió a falta de 20 minutos por la inundación del campo de juego cuando empataban 1-1.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE SAN LORENZO

La durísima goleada sufrida la fecha pasada dejó la mirada puesta sobre Diego Dabove, pese a que apenas lleva tres partidos al frente del plantel. Por eso, en busca de mejorar la imagen, el entrenador decidió hacer cirugía mayor en el equipo y probó un equipo con ¡siete! cambios respecto al equipo que cayó con el Ferroviario, con modificaciones en todas las líneas y hasta en el arco. Lo llamativo es que, a pesar de tantas variantes, Óscar Romero volvió a quedarse afuera del equipo.

En el entrenamiento del jueves, el DT incluyó a José Devecchi, Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas, Yeison Gordillo, Nicolás Fernández y Franco Di Santo en lugar de Fernando Monetti, Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Bruno Pittón, Jalil Elías, Lucas Melano y Franco Troyanski, respectivamente.

De esta manera, los once que se perfilan para disputar el clásico son Devecchi; Herrera, Donatti, Braghieri, Rojas; Diego Rodríguez, Gordillo, Juan Ramírez; Ángel Romero, Di Santo, Nicolás Fernández.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE HURACÁN

El partido suspendido en Tucumán le dejó un problema grande a Israel Damonte de cara al clásico: Andrés Chávez, goleador del equipo en lo que va de la temporada, sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y no podrá jugar contra San Lorenzo. Encima, Nicolás Cordero aún no está recuperado de su lesión y Diego Mendoza sigue con molestias por la fisura en las costillas que sufrió en la Copa Argentina contra Estudiantes de San Luis, por lo que no está claro quién será su reemplazante. En tanto, Walter Pérez está en duda por un esguince de tobillo y el colombiano José Moya evoluciona bien de su problema muscular, pero aún no tiene su presencia aseugrada

¿El probable equipo? Meza; Lozano, Civelli, Merolla o Moya, Bonifacio; Cristaldo, Rolón, Yacob; Silva, Oro o Mendoza, Briasco.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El encuentro entre el Ciclón y el Globo se disputará el sábado 6 de marzo desde las 21.30 hs. en el Nuevo Gasómetro. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium , solo para aquellos que tengan contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).