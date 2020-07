Samuel Gálvez: “Estamos pensando que los estadios estarán a puerta cerrada”

El directivo espera llegar a acuerdos con la FESFUT en el tema económico.

La FESFUT les ofreció a inicios de la semana medio millón de doláres a los equipos de la Primera División, estos fondos provienen de FIFA, pero la cantidad que le queda a cada club consideran que no es suficiente.



En el programa “DC4 Radio”, Samuel Gálvez, presidente de la Liga Mayor, expresó: “Estamos pensando que los estadios estarán a puerta cerrada. Un equipo grande me dice que tendría una pérdida de 350 mil dólares, ‘quién nos va reponer ese dinero’, me decían. Para los equipos que tienen planillas más bajas las pérdidas serán menos, porque es mentira que uno va decir que en este torneo va a ganar”.



El directivo, también, es flexible a la hora de decir si se jugará o no, ya que es una decisión que tienen tomar todos los clubes: “Si ocho o nueve equipos dicen que se juega pues se respeta, acuérdese que la mayoría manda, esa es mi posición. Pienso que sí puede haber torneo”.