Sampdoria, qué lío: Lombardo en la cuerda floja, Avellino, decisivo. Diana, el segundo entrenador, podría quedarse fuera ya: el punto

Día tras día, la situación en la Sampdoria se vuelve cada vez más confusa. La falta de claridad, evidente desde hace años en lo que respecta a la cúpula del club, ha vuelto a alcanzar su punto álgido en las convulsas horas posteriores al partido contra el Carrara. Tras la destitución de Foti, como es sabido, la junta directiva doriana había decidido optar por una solución interna, cediendo el banquillo a Lombardo y especificando en el comunicado que el puesto de entrenador se cubriría «a la espera de definir una solución permanente».





Desde entonces, no se han difundido más noticias. «Popeye» dirigió al equipo contra el Venezia, y también en el desastre de Carrara, un partido que dejó secuelas mentales y dio inicio a las habituales disputas a nivel directivo. De hecho, en las últimas horas habría habido contactos y valoraciones entre las distintas facciones del club (Tey a través de sus representantes, Manfredi, Fredberg, Walker), y dependiendo de quién gane la enésima guerra de poder en el seno de un equipo que languidece en los últimos puestos de la clasificación de la Serie B, se optará por un camino u otro.





LOMBARDO EN PELIGRO - Al parecer, el puesto de Lombardo como entrenador también estaría en peligro. El partido contra el Avellino será decisivo, aunque conviene recordar que Lombardo fue elegido «interino» y sigue vinculado al club mediante un contrato de tres años en el que desempeña otras funciones. La comedia del absurdo, sin embargo, también afecta a otro exjugador de la Sampdoria, Aimo Diana. El exentrenador del Union Brescia se encuentra en Génova desde el miércoles; la idea era incorporarlo junto a Lombardo como segundo entrenador, para cubrir un puesto vacante tras la destitución de Foti y ocupado momentáneamente por Pozzi. Diana, por otra parte, acaba de rescindir su contrato con el Union Brescia y debería haber estado en Bogliasco hoy mismo. Sin embargo, su posición, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas sobre Lombardo, ya sería inestable incluso antes de incorporarse oficialmente al club. Por este motivo, la Samp habría suspendido momentáneamente la operación.





HOY SE REÚNE ELCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Hoy se celebrará una reunión del Consejo de Administración, por videoconferencia, por supuesto, en la que se intentará poner de acuerdo a todas las corrientes internas de la Sampdoria, entre otras cosas porque, como es sabido, a menudo se ha perdido un tiempo precioso en las idas y venidas entre todos los responsables del club blucerchiata. Un posible desastre contra el Avellino impondría el enésimo cambio de la temporada, pero en ese momento no se podría volver a dar largas al asunto sin tener lista una solución, como por otra parte parece ser ya una práctica habitual en la Samp. Los nombres que circulan son los mismos que surgieron tras la destitución de Foti, es decir, el incombustible Iachini, D'Angelo (que, sin embargo, tiene un año de contrato con el Spezia) y Pagliuca, ex del Empoli. Pero hay que prestar atención también a la situación de Pavan y Gastaldello, cuyos nombres habían surgido como posibles segundos entrenadores, pero sobre todo el segundo podría volver a estar en el punto de mira en caso de que se decidiera sustituir a Lombardo. Il Secolo XIX menciona también a Lars Friis, un danés que ya había surgido tras la marcha de Donati, pero la esperanza de los aficionados es que los experimentos, dada la precaria clasificación y la confusión a todos los niveles, hayan llegado a su fin.