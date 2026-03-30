Sampdoria: para Pafundi, la temporada podría haber terminado; Viti entrena por separado: la enfermería sigue siendo un tema de preocupación

La Sampdoria sigue lidiando con un gran número de lesiones, algo habitual en las últimas temporadas. La última baja es la de Simone Pafundi, que se ha visto obligado a detenerse por una lesión muscular en el flexor, lo que probablemente ya haya puesto fin a su temporada antes de tiempo. Por lo general, una baja de este tipo requiere al menos un mes de recuperación, probablemente algo más si se tiene en cuenta la necesidad de una reincorporación gradual, sin forzar, y también el riesgo de recaída. De hecho, se trata de la misma pierna que ya se lesionó en octubre, aunque en aquella ocasión el músculo afectado fue el recto femoral. Además, el momento era especialmente complicado para el mediapunta propiedad del Udinese, que, al igual que todo el equipo, se había visto envuelto en una fuerte polémica. Su nombre había salido a relucir de forma explícita durante un enfrentamiento con la afición, que le reprochaba algunas salidas a discotecas en un momento bastante delicado. Más allá de eso, sin embargo, la ausencia de Pafundi se suma a una situación ya de por sí frágil y vuelve a poner en el punto de mira el tema de la resistencia física de la plantilla, entre recaídas y recuperaciones que nunca son del todo lineales.





Ahora la atención se centra en Mattia Viti. El defensa no se entrena con el grupo desde el viernes y está realizando trabajo individual. La versión oficial habla de una decisión prudente: se considera que Viti está «agotado» físicamente y, durante el parón, se ha preferido evitar riesgos. Su reincorporación al resto del equipo está prevista para el miércoles, por lo que estará disponible para el próximo partido, el día de Pascua contra el Empoli. Sin embargo, sigue siendo fundamental el tema de la gestión, un término que, como destaca Il Secolo XIX, aparece con frecuencia en las comunicaciones del área médica.

Una línea ya adoptada en el pasado, como en el caso de Oliver Abildgaard, inicialmente apartado por fatiga en la pantorrilla y al que se daba como cercano al regreso. También en este caso se había hablado de «gestión», pero luego el danés se vio obligado a perderse tres partidos consecutivos contra el Venezia, el Carrarese y el Avellino. Precisamente los problemas en la pantorrilla son un denominador común: hasta la fecha los han sufrido Massimo Coda, Liam Henderson y Dennis Hadzikadunic, este último aún en tratamiento junto a Pafundi. El bosnio también se ha perdido la convocatoria con la selección nacional, por lo que es difícil que se recupere para el partido contra el Empoli. También hay que seguir de cerca a Andrea Conti, que sufrió una leve molestia en la pantorrilla derecha entre el viernes y el sábado, pero que está mejorando y se espera que se recupere. La proliferación de estos problemas plantea interrogantes sobre las causas, entre ellas el estado de los campos utilizados en las últimas semanas.