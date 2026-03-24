Sampdoria: Mancini tenía un acuerdo con D'Angelo, y estas eran las condiciones. Ahora el director deportivo quiere retener a Lombardo, pero Fredberg piensa en Cioffi

La continuidad de Attilio Lombardo al frente de la Sampdoria sigue dependiendo también de las relaciones de poder internas del club, en un equilibrio inestable que sigue condicionando todas las decisiones. El destino del entrenador interino se definirá en función de qué línea prevalezca entre los distintos componentes de la sociedad, y el director deportivo Andrea Mancini ya había contemplado una posible sustitución tras el partido contra el Avellino. De hecho, en caso de empate o derrota, el cambio habría sido inmediato, pero la situación quedó congelada tras el resultado positivo.





Mancini se había adelantado, iniciando contactos con Luca D'Angelo, con quien ya existía un acuerdo. En los últimos días también se había celebrado una reunión en Bolonia, en presencia de Gianni Invernizzi, durante la cual se había formulado una propuesta de contrato hasta 2028 por 500 000 euros anuales, con una reducción de 100 000 euros por cada temporada en la Serie C en caso de descenso, escribe Il Secolo XIX. Sin embargo, las negociaciones se interrumpieron cuando el Spezia, con el que D’Angelo tenía contrato hasta 2027, decidió volver a llamarlo: el técnico aceptó y la opción quedó descartada. También Fabio Pecchia, otro nombre barajado, rechazó la propuesta.

A la luz de estos acontecimientos y del resultado obtenido, Mancini parece ahora dispuesto a dejar el equipo en manos de Lombardo hasta el final de la temporada, acompañándolo de algunas figuras de apoyo. Diferente es la postura de la parte anglófona del club, representada por Jesper Fredberg y Nathan Walker, que sigue barajando un posible cambio y está valorando el perfil de Gabriele Cioffi, recién llegado de su etapa en el Udinese hasta la temporada 2023-2024.