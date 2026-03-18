Sampdoria, el habitual drama de las lesiones: Hadzikadunic no se recupera y tampoco podrá jugar contra el Avellino, pero ha sido convocado por la selección nacional. Abildgaard, hoy se someterá a nuevas pruebas

La situación de los lesionados en la Sampdoria sigue causando no pocos quebraderos de cabeza a los entrenadores. En una temporada especialmente negativa para el equipo blucerchiato, este aspecto merece ser destacado porque sin duda ha influido en la trayectoria del equipo y en las dificultades encontradas. De hecho, por enésima vez en la liga, la tasa de lesiones musculares, recaídas y reincidencias ha sido extremadamente alta. Para la Samp es un coste, tanto en términos de puntos como económicos, y es un aspecto sobre el que se preguntan los aficionados dorianos.





El último en pagar las consecuencias de esta situación ha sido Dennis Hadzikadunic: el central venía de sufrir un problema en la pantorrilla tras el partido contra el Bari, que le había hecho perderse los encuentros contra la Juve Stabia y el Frosinone. En la semana previa al partido contra el Venezia, el bosnio solo había entrenado con el grupo un par de veces, pero dada la emergencia —con Abildgaard también fuera por un problema en la pantorrilla y la fiebre de Alex Ferrari—, Attilio Lombardo se vio obligado a alinearlo, aunque luego lo sustituyó en el descanso dando entrada precisamente a Ferrari.

Hadzikadunic ha vuelto a sentir molestias en la pantorrilla y se perderá el partido de esta noche y el próximo contra el Avellino. Para complicar aún más el panorama, está también la convocatoria con Bosnia, que no le permitirá aprovechar al máximo el parón para recuperarse: el defensa debería responder a la llamada, con la esperanza de que su participación sea limitada. Un elemento más que se suma a una gestión ya de por sí complicada.





También hay que seguir de cerca la situación de Oliver Abildgaard, que se someterá a nuevas pruebas: el objetivo es poder contar con él para el partido contra el Avellino, pero su estado se evaluará día a día y no se descarta que no pueda llegar a tiempo. Por su parte, Liam Henderson sigue de baja, y su regreso no está previsto hasta después del parón por los partidos internacionales.