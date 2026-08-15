Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, encendió la polémica entre la afición del Al Nassr después de realizar unas declaraciones sorprendentes tras la contundente victoria que logró el "conjunto mundialista" ante el Al Fateh por tres goles a cero, la noche del sábado, en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Nassr comenzó su camino en la defensa del título con un arranque potente bajo la dirección de su entrenador australiano Ange Postecoglou, y el equipo ofreció un rendimiento ofensivo destacado que alegró a su afición, especialmente con el brillo de varios de los nuevos fichajes, encabezados por Joao Félix, Angelo Gabriel y Sami Costa.

Pero a pesar del fuerte inicio, la afición del Al Nassr sigue esperando movimientos adicionales por parte de la directiva del club en el mercado de fichajes, sobre todo porque el equipo ha cerrado hasta ahora un solo fichaje extranjero, con la contratación del portugués Sami Costa procedente del Real Mallorca, en un momento en el que algunas necesidades del equipo siguen sin cubrirse.

Y en contra de las peticiones de la afición, Sami Al Jaber sorprendió a los seguidores con una visión completamente diferente, tras afirmar que el Al Nassr no necesita incorporar jugadores en este momento, apoyándose en el nivel mostrado por el equipo durante el enfrentamiento ante el Al Fateh.

Al Jaber dijo en declaraciones a través del programa "Nadeena": "No puedes juzgar a ningún equipo por las primeras jornadas. El Al Nassr ofreció un buen nivel y no necesita incorporar jugadores", unas declaraciones que provocaron una amplia reacción entre la afición del "conjunto mundialista", especialmente porque un sector de ella considera necesario reforzar al equipo con nuevos fichajes antes del cierre del mercado de fichajes.

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Y la leyenda del Al Hilal no se limitó a hablar de la falta de necesidad de fichajes del Al Nassr, sino que elogió la nueva imagen del equipo bajo la dirección de Postecoglou, explicando: "El Al Nassr jugó hoy de forma diferente al estilo de la temporada pasada, y el Al Nassr es un club fuerte", en referencia a la evolución mostrada por el equipo en comparación con lo que ofreció durante la temporada pasada.

Y añadió Al Jaber: "El nivel del Al Nassr es diferente, ataca con más fuerza y el balón es más rápido", concediendo al equipo un claro elogio tras su primera aparición, aunque su discurso sobre la falta de necesidad de refuerzos quizás abra una nueva puerta a la polémica, sobre todo porque la temporada aún es larga, y las pruebas reales para el Al Nassr serán más difíciles con la sucesión de partidos y competiciones.

Las declaraciones de Sami Al Jaber llegan en un momento en el que la directiva del Al Nassr busca completar la construcción de una plantilla capaz de competir por todos los títulos, quedando los próximos días como los encargados de revelar si el "conjunto mundialista" se conformará con lo que posee actualmente, o continuará moviéndose en el mercado en busca de nuevos fichajes a pesar del fuerte inicio ante el Al Fateh.