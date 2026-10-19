Sami Al Jaber culpa a las estrellas del Al Hilal y sorprende a Inzaghi con unas declaraciones impactantes

Sami Al Jaber, exleyenda del Al Hilal saudí, elogió el nivel que ofreció el equipo durante la victoria por 1-0 ante el Al Hazm, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn Profesional, destacando que el italiano Simone Inzaghi disputó un gran partido y logró mejorar el rendimiento de su equipo y corregir sus errores tanto en lo ofensivo como en lo defensivo.

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Al Jaber, durante su aparición en el programa "Nadeena", afirmó que culpa a la línea ofensiva del Al Hilal por desperdiciar un gran número de ocasiones que habrían bastado para sentenciar el partido de forma temprana, aunque al mismo tiempo señaló que la mala suerte jugó un papel en la pérdida de algunos intentos, antes de que el equipo lograra marcar el gol de la victoria en los minutos finales.

Al Jaber elogia los cambios de Inzaghi

El exastro del Al Hilal aseguró que Inzaghi gestionó el encuentro de manera destacada, después de haber trabajado en corregir los errores que aparecieron durante el partido, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, elogiando los cambios que realizó el técnico italiano, que contribuyeron a mejorar el rendimiento del equipo y a mantener la presión hasta los momentos decisivos.

Al Jaber añadió que la capacidad de Inzaghi para leer el desarrollo del partido e intervenir en el momento oportuno fue uno de los factores importantes detrás de la consecución de la victoria, sobre todo porque el Al Hilal tuvo dificultades para aprovechar las ocasiones que tuvo frente a la portería del Al Hazm, antes de encontrar el camino a la red en el minuto 89.

Martinelli, la clave, y el regreso de Salem, un nuevo refuerzo

Al Jaber puso el foco en el uso que hizo Inzaghi del brasileño Gabriel Martinelli, al considerar que la forma en que el técnico lo empleó fue destacada y contribuyó a sentenciar el encuentro, después de que el jugador marcara el gol de la victoria del Al Hilal en el minuto 89, para darle a su equipo tres puntos valiosos en la pelea por el liderato de la Liga Roshn.

Asimismo, Al Jaber consideró que el regreso de Salem Al Dawsari a la participación en los partidos representa una ganancia importante para el Al Hilal, dada la experiencia y las influyentes capacidades ofensivas que posee el capitán del equipo.

El Al Hilal elevó su casillero a 24 puntos tras la victoria ante el Al Hazm, para seguir persiguiendo el liderato a dos puntos del Al Qadisiya, que cuenta además con un partido aplazado ante el Al Ahli.







