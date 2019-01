Samayoa: "El objetivo de Comunicaciones es salir campeón"

El nuevo refuerzo de los Cremas habló de los objetivos para el Clausura 2019.

Nicolás Samayoa, uno de los refuerzos de Comunicaciones, dejó claro que su objetivo con los Cremas es consagrarse campeón del Clausura 2019 de la Liga Nacional.

"Asumo esto con mucha responsabilidad como siempre, tratar de hacer lo mejor de mi parte y aportar al equipo ya que la meta es salir campeón", dijo Samayoa.

Por otro lado, habló sobre lo que significa esta nueva oportunidad en su carrera: "Comunicaciones me abrió las puertas, me hizo una propuesta que no podía rechazar".