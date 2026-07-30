Tolu Arokodare, el nuevo fichaje del Ajax, ya ha causado impresión en Sam van Royen y Jan van Halst sin haber jugado ni un minuto. Así se desprende de su análisis previo al Ajax - FK Vojvodina en la ronda previa de la Conference League.

Tolu fue presentado oficialmente el miércoles por la tarde en Ámsterdam. El delantero llega cedido por el Wolverhampton Wanderers. Además, el Ajax se ha asegurado una opción de compra de veinte millones de euros.

«No sé si has visto fotos de ese nuevo delantero, Tolu, pero mide 1,97 metros... No quiero ni saber cuánta masa muscular tiene en kilos», comenta Van Royen a su colega Jan van Halst en Ziggo Sport. «¡Es enorme! ¿Cómo va a encajar eso en este Ajax?»

«Sí, ¡es una bestia!», responde Van Halst. «Tiene un valor añadido cuando vas por detrás en el marcador, porque te permite jugar de una manera más oportunista. Según creo, no es un jugador que participe tanto en el juego, pero sí es un futbolista que mantiene ocupados a dos defensores. Si lo tienes enfrente, no te alegras precisamente.»

«Se parece un poco al rol de Weghorst, aunque él también jugó muchas veces en el once inicial del Ajax», continúa Van Halst. «Así que no se trata solo de salir como revulsivo. Simplemente necesitas dos delanteros muy buenos. Si cambias a uno por el otro, naturalmente es muy molesto para el rival que le metan un tipo de delantero completamente distinto.»

También Míchel tuvo buenas palabras ante las cámaras de Ziggo Sport sobre el nigeriano de 25 años. «Sí, ahora mismo tenemos cuatro delanteros en la plantilla. Evidentemente, Tolu es un fichaje que nos mejora en muchos aspectos del juego.»

«Pienso entonces en los centros desde la banda y en los contragolpes. Es un jugador muy potente y al equipo le beneficia que tengamos otras alternativas además de Leonardo, Dolberg y Konadu. Evidentemente, también pueden jugar juntos. Todos los jugadores, si son buenos, pueden jugar juntos», afirmó el técnico español.