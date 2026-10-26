El Real Madrid dirigido por José Mourinho no fue el único vencedor en la noche del Camp Nou. En un partido cargado de una atmósfera de tensión y presión sin precedentes, el fútbol español tuvo otro ganador que nadie esperaba: el árbitro.

La cumbre del Clásico, que el Real Madrid resolvió con un doblete de Kylian Mbappé, se saldó con una nueva victoria para el silbato arbitral español, cuyo protagonista fue el veterano árbitro internacional Juan Martínez Munuera, elegido para dirigir el partido más importante de la temporada hasta la fecha.

Elogios por unanimidad

Según el diario "Mundo Deportivo", el colectivo arbitral en España está muy satisfecho con la actuación ofrecida por el árbitro procedente de Valencia, sobre todo porque era consciente de la enorme tensión que precedió al enfrentamiento en Barcelona.

Munuera dirigió el partido con una maestría y una calma envidiables, sin necesidad de inundar el terreno de juego de tarjetas. En 90 minutos de lucha física y táctica, solo mostró seis tarjetas amarillas, tres para cada equipo; tres de ellas llegaron en el tiempo añadido, para Mbappé, Huijsen y Adeyemi. Por su parte, Gordon y Baldé, del Barcelona, y Tchouaméni, del Real Madrid, recibieron amonestaciones por infracciones relacionadas únicamente con el juego.

Jugadas polémicas

Pese a la gran actuación, el partido no estuvo exento de algunas jugadas que generaron debate. Hubo una entrada dura de Cucurella sobre Lamine Yamal en el minuto 37 y una entrada aún más polémica de Cancelo por detrás sobre Diomande, una jugada de la que se quejó el Real Madrid por la falta de intervención de la sala del videoarbitraje asistente VAR, que encabezaba Javier Iglesias Villanueva.

Los analistas consideran que la entrada de Cancelo no merecía la expulsión, pero sí al menos una tarjeta amarilla, al igual que la entrada de Camavinga sobre Rodrygo que el árbitro también pasó por alto. Sin embargo, siguen siendo pequeños detalles que no afectaron a la imagen general de una actuación arbitral de alto nivel.

Protección especial y designación secreta

Las fuentes revelaron que el Comité Técnico de Árbitros CTA se esforzó en proteger por todos los medios la designación de Munuera, y realizó denodados esfuerzos para evitar su filtración a los medios de comunicación. Aunque destacó como candidato relevante desde mediados de la semana pasada, su designación oficial para dirigir el quinto Clásico de su carrera no se confirmó hasta el sábado.

Este éxito refuerza el mensaje que el presidente del estamento arbitral, Fran Soto, quiso transmitir recientemente, cuando elogió con orgullo a los árbitros españoles calificándolos como "los mejores del mundo", y en una noche en la que todos esperaban errores arbitrales, Munuera fue el otro gran vencedor.



