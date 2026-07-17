Salvó a Hakimi y enfureció al Barcelona y al Real Madrid: ¡la decisión arbitral en la final del Mundial desata la polémica!

La FIFA ha designado al árbitro esloveno Slavko Vincic para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el domingo en el MetLife de Nueva York. La decisión ha generado polémica por su historial controvertido.

La FIFA ha anunciado el equipo arbitral: le asistirán los eslovenos Tomaž Klančnik y Andraz Kovačič, mientras que los jordanos Adham Al-Makhademah y Mohamed Al-Klaf serán cuarto árbitro y asistente de vídeo, respectivamente.

Vincic celebró el nombramiento: «Al principio fue una sorpresa, luego una alegría inmensa. Estaba temblando. Es un gran honor arbitrar la final del Mundial. Es el sueño de todo árbitro, así que estoy muy orgulloso de mí mismo, de mi equipo y de representar a mi país en el mayor evento deportivo del mundo».

Sin embargo, su labor en el torneo ha generado dudas. ha dirigido tres encuentros: Brasil-Marruecos, donde no sancionó una entrada violenta de Hakimi a Vinicius; Jordania-Argelia, sin incidencias destacadas; y México-Ecuador, con siete tarjetas, entre ellas la polémica roja a Piero Hincapié.

Las dudas crecen tras su polémica actuación en cuartos de la Champions, cuando amonestó dos veces a Eduardo Camavinga olvidando la primera tarjeta mostrada apenas ocho minutos antes. El Barcelona ya se había sentido perjudicado por él en un duelo de fase de grupos contra el Inter en 2022 por decisiones polémicas sobre toques de mano.

A ello se suma un antecedente penal: en 2020 fue detenido en Bosnia y Herzegovina durante una redada contra drogas y prostitución que acabó con 26 hombres y nueve mujeres arrestados. se decomisaron cuatro maletas de cocaína, diez pistolas, tres chalecos antibalas y más de diez mil euros.

Vincic se defendió diciendo: «Acepté una invitación a comer y resultó ser el mayor error que he cometido. Me arrepiento de ello. Llegué a esa granja por casualidad; estaba en Bosnia para asistir a una reunión de trabajo y, cuando llegó la policía de repente, estaba sentado con mis compañeros, pero no tengo nada que ver con ese grupo».

Tras ser interrogado como testigo, quedó en libertad sin cargos. y su federación lo respalda al calificar los hechos como un lamentable malentendido. Sin embargo, este pasado controvertido ensombrece la final más cara de la historia, con entradas que superan los dos millones de dólares.