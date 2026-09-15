Según informa el diario Bild, el director deportivo Rouven Schröder dispone de un presupuesto de cuatro millones de euros para cubrir la vacante. Por tanto, los Potros no rehuyen pagar una posible compensación para incorporar a un nuevo entrenador.

Ese sería el caso, por ejemplo, de Brian Priske, del Sparta de Praga, que, según informaciones del periódico danés Tipsbladet, figura muy arriba en la lista del Gladbach. No hay datos más concretos sobre la duración del contrato del danés de 49 años con el club puntero checo.

Además de Priske, y siempre según la información del diario Bild, en la lista del Gladbach también figuran Alexander Blessin (últimamente en el St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Bremen), Christian Eichner (Karlsruher SC) y Steffen Baumgart, una lista en la que trabajan, además de Schröder, también su predecesor Roland Virkus, activo desde julio dentro de la dirección de Scouting & Recruitment en el área de "scouting de entrenadores". Este último candidato aportaría cierto morbo en caso de ser contratado.

¿Dónde trabajó por última vez Steffen Baumgart como entrenador?

Antes de sus etapas en Berlín y en el HSV, Baumgart había entrenado precisamente al gran rival del Gladbach, el 1. FC Colonia. En su primera temporada, el hoy 54 años llevó a las Cabras a un sensacional séptimo puesto, que significó la clasificación para la Conference League. En diciembre de 2023, los caminos del técnico, durante mucho tiempo muy querido por la afición, y del Colonia se separaron en medio de una mala dinámica deportiva, tras un total de 98 partidos.

A pesar de su pasado en Colonia, Baumgart encajaría en el perfil buscado: un entrenador con experiencia y que sabe manejar los contratiempos. Además, para los responsables también es importante que ya se haya ocupado intensamente del Gladbach y no tenga que ponerse primero a estudiar vídeos. Porque la situación de los Potros es delicada después de solo tres jornadas.

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¿En qué puesto está el Gladbach en la tabla de la Bundesliga?

Con cero puntos y una diferencia de goles de 3:12, el Gladbach ocupa la 17.ª posición de la Bundesliga; solo el HSV, que sigue sin marcar, está aún peor (0:12). El pasado fin de semana, el Borussia firmó una actuación alarmante ante el SC Friburgo (0:5), que finalmente significó el final de Polanski.

El técnico de 40 años, que la temporada pasada se había hecho cargo inicialmente de forma interina tras la destitución de Gerardo Seoane, ya estaba bajo examen antes del inicio de la nueva temporada. Tras su ascenso a entrenador principal, registró un promedio de apenas 1,10 puntos en 29 partidos.