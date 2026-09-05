El Paris Saint-Germain anunció ayer viernes la renovación del contrato de su entrenador español Luis Enrique, hasta el verano de 2030.

El diario Sport, citando a L'Équipe, informó de que el nuevo contrato elevará el salario de Enrique hasta cerca de 20 millones de euros en total por temporada.

Esta cifra representa un incremento considerable en comparación con el salario actual de Enrique, cuyo valor el mismo diario estima en cerca de un millón de euros en total al mes, es decir, alrededor de 12 millones de euros anuales.

Dicho de otro modo, Enrique percibirá cerca de 8 millones de euros adicionales por temporada, un aumento enorme.

Según el diario L'Équipe, este incremento va acorde con el nuevo estatus que ha adquirido el técnico, a quien el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, considera el mejor entrenador del mundo.

De este modo, Luis Enrique se convierte también en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, un reconocimiento que parece muy merecido, según lo verían muchos de los aficionados del club parisino.

Enrique cambió el rumbo de la historia del París tras su llegada en 2023, al convertirse en el entrenador más laureado en la historia del club francés, después de conquistar 13 títulos.

Entre esos títulos figuran 3 de la Ligue 1, dos de la Copa de Francia y, lo más importante, los dos primeros títulos del club en la Liga de Campeones de Europa, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

La temporada pasada fue especialmente excepcional, ya que el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 por quinta vez consecutiva y volvió a ganar la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose en campeón de Europa por segunda vez.

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