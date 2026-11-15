Salté y lo dejé al azar: Cubarsí revela los entresijos de la jugada decisiva en la final del Mundial

Compartir Sigue a GOAL en Google

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona y de la selección de España, reveló algunos de los momentos más emotivos de su carrera futbolística, al hablar de situaciones que no olvida desde el comienzo de su trayectoria con el fútbol, además de aspectos de su vida personal y familiar, y de las personas que desempeñaron un papel importante en la formación de su personalidad dentro y fuera del terreno de juego.

Anuncios

Pau Cubarsí vive una de las mejores etapas de su carrera pese a su corta edad, después de convertirse en uno de los pilares fundamentales de la defensa de la selección española y del Barcelona, gracias a su fuerte personalidad y a sus cualidades técnicas, que le han hecho ganarse la confianza del entrenador Hansi Flick. Pero detrás de este éxito precoz hay historias de trabajo, sacrificio y momentos inolvidables, algunos de los cuales relató el joven defensor en una entrevista con el diario "The Athletic".

El defensa del Barcelona recordó uno de los momentos más importantes de su trayectoria internacional, cuando salvó la portería de España de un gol cantado frente a Argentina en la final del Mundial 2026, después de intervenir para despejar el balón ante Marcos Senesi en el tiempo añadido de la prórroga, manteniendo así la ventaja de su selección por un gol a cero en el estadio MetLife de Nueva Jersey, y contribuyendo a la coronación de España con el título mundial.

Cubarsí habló de los instantes previos a su intervención decisiva, según recogió la web de la emisora "Cadena SER": "El balón no entró en la portería y respiré aliviado. Lo primero que pensé fue: bien, queda un ataque más, tengo que defenderlo antes de convertirme en campeón del mundo", explicando que recuerda el movimiento de Lionel Messi con el balón en la frontera del área, y el arranque de Senesi a espaldas de la defensa española, antes de advertir la peligrosa distancia que había entre él y Mikel Merino.

El joven defensor añadió que se dio cuenta de que debía moverse con rapidez para frenar el ataque, y dijo: "Supe que tenía que lanzarme hacia él con todas mis fuerzas y dejar el resto al azar", antes de lograr despejar el balón y caer sobre el césped exhausto, aclarando que mantuvo la cabeza apoyada sobre la hierba sin mirar atrás, hasta asegurarse de que el balón no había entrado en la red, antes de asimilar la magnitud de la intervención con la que salvó a su selección.

Anuncios Anuncios

Tras el pitido final, Cubarsí vivió momentos excepcionales con sus compañeros celebrando la conquista de la Copa del Mundo, antes de recibir otra sorpresa al ser informado de que había sido elegido mejor jugador joven del torneo, y dijo al respecto: "Me quedé estupefacto. Sabía que tenía una oportunidad, porque pocos jugadores jóvenes llegan a una final del Mundial, pero mi único objetivo era dar lo mejor de mí y ayudar a España a conquistar el título".

Related Topics

Más allá de los logros dentro del campo, Cubarsí habló del gran papel que ha desempeñado su familia para que llegara a esta etapa, expresando su orgullo por haber podido mejorar la vida de sus padres tras años de sacrificios, y dijo: "Mi padre ya no trabaja en la empresa familiar, así que ahora puede venir a los partidos conmigo y disfrutar de la vida. Contribuir a su jubilación, como hijo suyo, me llena de orgullo. Podemos disfrutar juntos de esta vida, porque si he llegado hasta donde estoy ahora, es gracias a sus sacrificios", mientras que la empresa familiar continúa en marcha bajo la dirección de su tío y de su primo.

El defensor español también desveló una faceta de sus intereses fuera del fútbol, reconociendo su afición por los coches y por seguir los nuevos modelos, aunque señaló que sus padres no le animan a tener un coche de lujo por el momento debido a su corta edad, y dijo entre risas: "Me encantan los coches y de vez en cuando echo un vistazo a los nuevos modelos, pero a mis padres no les hace gracia la idea de que conduzca un coche de lujo con solo diecinueve años. Me han dicho que espere un poco, hasta que madure y adquiera más experiencia".

Anuncios

Para cerrar sus declaraciones, Cubarsí reveló quiénes son los defensores que considera su fuente de inspiración, las leyendas del Barcelona Carles Puyol y Gerard Piqué, explicando que admira la diferencia entre sus estilos, y dijo: "Admiro ambos perfiles, el defensor aguerrido y el defensor con talento técnico. Piqué tenía un papel más importante en la construcción del juego, pero Puyol era determinante en cuanto a mentalidad y personalidad", en alusión a su deseo de combinar la solidez defensiva y las cualidades técnicas a lo largo de su carrera.