La selección portuguesa regresó a los entrenamientos este martes, tras un día de descanso después de su victoria sobre Noruega por 2-1 en la Liga de Naciones de Europa.

Portugal se prepara para su próximo partido en la Liga de Naciones de Europa contra Dinamarca, previsto para el próximo jueves.

Según informó el diario "A Bola", Cristiano Ronaldo no se entrenó con el resto de sus compañeros.

Tampoco se entrenaron João Félix, que anotó dos goles en los dos partidos anteriores, ni Francisco Conceição, quien se sometió a pruebas médicas esta mañana para descartar la posibilidad de abandonar la concentración.

En un principio, el diario portugués afirmó que no se sabía si Ronaldo había participado en el entrenamiento o si había abandonado el campo, sobre todo porque no apareció en los primeros 15 minutos en los que se permite la presencia de los medios de comunicación.

Sin embargo, rectificó y confirmó que Cristiano Ronaldo abandonó el campo de entrenamiento y se dirigió al hotel de concentración de la selección de Portugal.

Señaló que el capitán de la selección portuguesa bajó al terreno de juego media hora antes del inicio de la sesión de entrenamiento, pero no participó en los ejercicios con sus compañeros.

Confirmó que Cristiano Ronaldo abandonó el estadio "Eleda", feudo del Malmö, mientras la sesión de entrenamiento de la selección portuguesa seguía en marcha.

Apuntó que "el Dôn" regresó al hotel de concentración del equipo para realizar ejercicios específicos en el gimnasio.

La Federación Portuguesa de Fútbol informó, según el diario, de que el estadio del Malmö carecía de un determinado aparato deportivo que era necesario para la sesión de entrenamiento de Ronaldo de hoy.