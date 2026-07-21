El Real Madrid y la Juventus resolvieron el futuro de la centrocampista española Alba Redondo, de 29 años, tras días de rumores; se alcanzó un acuerdo definitivo para su traspaso a la Juventus por tan solo 150.000 euros, en una operación que refleja el fracaso de su etapa con el conjunto merengue.

El diario "As" informó de que la Juventus abonará la cantidad acordada al Real Madrid para hacerse con la jugadora, a la que le quedaba un año de contrato, pero que decidió marcharse en busca de los minutos de juego que se le negaron en la capital española.

La decisión de Redondo de partir estuvo motivada por el temor a que su ausencia de los terrenos de juego afectara sus opciones de participar con la selección española en el próximo Mundial, tras dos temporadas decepcionantes en el Santiago Bernabéu en las que no gozó del protagonismo previsto.

Redondo se había incorporado al Real Madrid en 2024 procedente del Levante como una de las mejores goleadoras de la Liga española femenina, pero su experiencia con el conjunto blanco no estuvo a la altura de las expectativas, lo que la llevó a buscar una nueva oportunidad en el Calcio.

La Juventus, dirigida por el entrenador español Guerrero, busca recuperar sus glorias pasadas en el fútbol femenino, y trabaja para reforzar su plantilla con fuerza esta temporada, habiendo incorporado, junto a Redondo, a Cela y Khelifi, así como a su compatriota Julia Bartel, en un ambicioso proyecto para devolver a la Juventus a la primera plana.