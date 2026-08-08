Salida inminente: ¿afrontará el Al-Nassr la nueva temporada solo con dos delanteros?

El club Al Nassr está cerca de afrontar la nueva temporada de la Roshn Saudi League con solo dos delanteros, tras acercarse a perder a un nuevo atacante durante el actual mercado de fichajes estival.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" afirmó que el club Neom ha entrado en negociaciones con el Al Nassr para hacerse con los servicios de su delantero saudí Haroune Camara, en calidad de préstamo por una temporada.

El diario aclaró que las negociaciones entre ambos clubes marchan de forma positiva en estos momentos, lo que acerca al jugador de 28 años a convertirse en el más reciente fichaje del club Neom, que trabaja para reforzar sus filas en el actual mercado.

En caso de cerrarse la operación, Neom sería el sexto club que representa Haroune Camara en la Roshn Saudi League, después del Al Shabab, el Al Ettifaq, el Al Ittihad, el Al Qadisiyah, además del Al Nassr.

Camara podría ser el segundo delantero en abandonar el Al Nassr en el actual mercado estival, ya que Mohammed Maran también está cerca de fichar por el club Al Fateh.

De esta manera, el Al Nassr se quedaría con solo dos delanteros durante la nueva temporada, el portugués Cristiano Ronaldo y el saudí Abdullah Al Hamddan, a menos que logre incorporar a un nuevo atacante en el actual mercado.

Lo llamativo es que Ronaldo probablemente no estará presente en los primeros partidos del Al Nassr en la nueva temporada, y además podría no ser capaz de participar en todos los encuentros a sus 41 años, lo que pondrá una gran carga sobre Al Hamddan en solitario.

El Al Nassr comienza la nueva temporada el próximo sábado, cuando se enfrente al Al Fateh en la primera jornada de la Roshn League, tres días antes de medirse al Al Diriyah en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El Al Nassr aspira a conservar el título de la liga saudí que conquistó la temporada pasada tras siete años de ausencia, así como a coronarse campeón de la Liga de Campeones de la AFC de la Élite por primera vez en su historia.