Según se desprende de un informe de Ruhr Nachrichten, el austriaco estuvo presente solo durante muy poco tiempo en la comida conjunta anual al final de la preparación, a la que, además de los profesionales, también están invitadas sus familias y empleados del Borussia.

Según el medio, Sabitzer abandonó el llamado "día de la familia" en el Jägerheim, en Niederhofer Kohlenweg, justo después de que acabaran de llegar los últimos jugadores del Dortmund, entre ellos Ramy Bensebaini y Fabio Silva. Ruhr Nachrichten no dio motivos concretos para ello, aunque la acción deja mucho margen para la especulación.

Al fin y al cabo, Sabitzer podría dejar el club antes de que expire el plazo de fichajes el 1 de septiembre. Ya la pasada temporada, el jugador de 32 años había perdido en gran medida su puesto de titular con Niko Kovac, y con la inminente incorporación de Joey Veerman su situación podría empeorar aún más.

Según informaciones de los medios, el centrocampista neerlandés está a punto de firmar con el BVB. Dortmund hará uso de una cláusula de rescisión en el contrato de Veerman con el PSV Eindhoven y fichará al jugador de 27 años por una cantidad fija que estaría entre 22 y 25 millones de euros.

Getty Images

¿Dejará Marcel Sabitzer el BVB todavía este verano?

Recientemente, Bild ya había informado de que Sabitzer, en principio, podría imaginarse una salida si llegara una oferta de un participante en la Champions League o de un club de Arabia Saudí.

Según ha trascendido, el austriaco percibe en Dortmund un salario anual de alrededor de ocho millones de euros, una cantidad que muchos otros clubes difícilmente podrían pagarle.

El contrato del jugador de 32 años en Dortmund todavía se extiende hasta 2027, por lo que para los aurinegros este mercado de fichajes en curso sería la última oportunidad de generar aún una cantidad por traspaso.

La pasada temporada, Sabitzer disputó 34 partidos entre todas las competiciones. Firmó un gol y cuatro asistencias.