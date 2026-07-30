En su cuenta de Instagram, el internacional inglés rompió su silencio y confirmó allí que la próxima temporada ya no vestirá la camiseta del conjunto catalán.

"Estoy muy agradecido a todos en el club por haber hecho de mi etapa aquí una experiencia tan positiva e inolvidable. He disfrutado de cada momento y me llevaré muchos recuerdos especiales", escribió Rashford. Además, publicó una imagen de su camiseta del Barça con el dorsal 14.

Que el jugador de 28 años no prolongaría su intermedio en Barcelona tras su cesión ya se había venido perfilando en las últimas semanas. Así, el Barça renunció a una opción de compra fijada en 30 millones de euros y, en su lugar, fichó a Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, como nuevo hombre para el extremo izquierdo.

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¿Se queda Marcus Rashford en el Manchester United?

Rashford sí había convencido en el conjunto catalán la pasada temporada y firmó 28 participaciones de gol (14 goles y 14 asistencias) en 49 partidos entre todas las competiciones con el equipo del técnico Hansi Flick.

Para el inglés, el final en el Barça significa al mismo tiempo el regreso a su club de formación, el Manchester United, con el que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Una reintegración con el nuevo entrenador Michael Carrick parece tan probable como una separación definitiva. Al menos, no le faltan pretendientes, ya que, según se informa, clubes de renombre como el Fenerbahce y el Tottenham Hotspur han puesto sus ojos en el jugador de 28 años.