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La Federación Inglesa de Fútbol estudió la posibilidad de impugnar por la vía legal la elegibilidad de Gianni Infantino para optar a un cuarto mandato al frente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pero acabó descartando la idea al concluir que las opciones de éxito de esa iniciativa eran escasas.

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Según reveló la cadena británica BBC, la Federación Inglesa analizó la posibilidad de oponerse a la candidatura de Infantino en las elecciones de marzo de 2027, previstas en Rabat, la capital marroquí, pero consideró que cualquier intento de impedir que el suizo concurra a los comicios no lograría el resultado deseado.

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Infantino había impulsado la aprobación de un sistema que limita a tres el número de mandatos presidenciales cuando sucedió a Sepp Blatter al frente de la FIFA.

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Sin embargo, el Consejo de la FIFA aprobó en 2022 que el primer periodo de Infantino, de 2016 a 2019, no computara dentro del límite de mandatos, al considerarlo la conclusión del mandato que su predecesor no llegó a completar tras su dimisión.

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A principios de este mes, la organización de derechos humanos Fair Square se dirigió a la Federación Inglesa para defender que la decisión de la FIFA es susceptible de impugnación legal y contraria al espíritu y a los objetivos de su propia normativa.

La organización pidió a la Federación Inglesa que acudiera al Comité de Gobernanza de la FIFA para impedir que Infantino se presente el próximo mes de marzo, con el argumento de que ya ha agotado el máximo permitido de tres mandatos.

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Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa, respondió a la organización confirmando que la federación ya había estudiado la posibilidad de impugnar la elegibilidad de Infantino, pero que no cree que esa vía conduzca al resultado buscado.

«En definitiva, el proceso siguió las normas de gobernanza de la FIFA y concluyó que el mandato parcial de Infantino no computa dentro del límite de mandatos presidenciales. Tras estudiar el procedimiento en detalle, no creemos que una impugnación vaya a prosperar», señaló Hewitt, según la correspondencia a la que tuvo acceso la BBC.

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La Federación Inglesa confirmó además su apoyo a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que compite con Infantino por la presidencia de la FIFA.

Miguel Maduro, expresidente del Comité de Gobernanza de la FIFA, ya había apuntado a la posibilidad de que una federación nacional o una confederación continental recurriera al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar la elegibilidad de Infantino.

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No obstante, las opciones de que las federaciones europeas den ese paso se han complicado tras la decisión de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, de optar a un cuarto mandato.

Infantino tiene previsto concurrir a las elecciones a la presidencia de la FIFA, que se celebrarán durante el Congreso del organismo en Marruecos, y parte en una posición de fuerza para conservar el cargo una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas.

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Gianni Infantino asumió la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol en febrero de 2016 como sucesor del suizo Sepp Blatter, que dimitió en medio de los escándalos de corrupción que sacudieron a la institución.

Infantino fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023, después de que la FIFA estableciera que su primer periodo, de tres años, no computaba dentro del límite de mandatos presidenciales, al considerarse la conclusión del mandato de Blatter.

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Los estatutos de la FIFA permiten al presidente ejercer tres mandatos de cuatro años cada uno, sean consecutivos o no.

Según la interpretación que hace la FIFA de su normativa, Infantino puede volver a presentarse en marzo de 2027, pese a ocupar el cargo desde 2016.