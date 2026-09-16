El griego Georgios Donis, seleccionador de la selección absoluta de fútbol de Arabia Saudí, anunció la lista de Arabia Saudí que participará en la Copa del Golfo "Golfo 27", que la ciudad de Yeda acoge desde el 23 de septiembre en curso hasta el 6 de octubre próximo.

La lista deparó una sorpresa destacada con la exclusión de la dupla formada por Salem Al Dawsari, capitán de la selección saudí, y Saud Abdulhamid, jugador de la Roma italiana, a pesar de su participación con Arabia Saudí en la última fase final del Mundial disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

La decisión de Donis no se limitó a Salem y Saud, ya que la lista de excluidos incluyó también a Ahmed Al Kassar, Ali Majrashi, Ali Lajami, Ayman Yahya, Saleh Al Shehri y Khaled Al Ghannam, con lo que el número de jugadores que quedaron fuera de la lista del Golfo 27 pese a haber estado en la lista del Mundial ascendió a 8 jugadores.

En contrapartida, el técnico griego convocó a 8 nuevos jugadores para suplir a los excluidos, que son Hamed Al Shanqiti, Mohammed Mahzari, Zakaria Hausawi, Mohammed Al Qahtani, Saleh Abu Al Shamat, Abdullah Al Salem, Rayan Hamed y Hammam Al Hammami.

Según la cuenta de Arabia Saudí en X, la lista final de la selección saudí incluyó a 26 jugadores, que son:

Mohammed Al Owais, Nawaf Al Aqidi, Hamed Al Shanqiti, Abdulelah Al Amri, Jihad Zakri, Rayan Hamed, Hassan Kadesh, Hassan Tambakti, Nawaf Boushal, Mohammed Mahzari, Mutaib Al Harbi, Zakaria Hausawi, Musab Al Juwair, Mohammed Al Qahtani, Mohammed Kanno, Ziyad Al Johani, Abdullah Al Khaibari, Nasser Al Dawsari, Alaa Haji, Sultan Mandash, Mohammed Abu Al Shamat, Hammam Al Hammami, Saleh Abu Al Shamat, Abdullah Al Hamdan, Firas Al Buraikan y Abdullah Al Salem.

La selección saudí comienza su andadura en el torneo enfrentándose a Kuwait el 23 de septiembre en curso en el estadio Al Inma, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, antes de medirse a Omán el 26 de septiembre, para cerrar después sus partidos en la fase de grupos frente a Irak el día 29 del mismo mes.

El sorteo del "Golfo 27" situó a la selección saudí en el Grupo Uno junto a Kuwait, Omán e Irak, mientras que el Grupo Dos incluye a las selecciones de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Yemen.