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Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudí, expresó su deseo de conquistar el premio al Mejor Jugador de Asia de 2026 y aseguró que la edad no será un obstáculo para cumplir ese sueño.

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Mañana jueves se celebrará la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya acogió la ceremonia en 2017. Se repartirán galardones en 19 categorías diferentes.

Entre los premios que se entregarán durante la gala figura el de Mejor Jugador de Asia, por el que compiten Salem Al Dawsari y Firas Al Buraikan, además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor .

Los tres jugadores viajaron este miércoles a Tailandia, donde ofrecieron una rueda de prensa para hablar de su candidatura al galardón.

En declaraciones durante la rueda de prensa recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat, Salem Al Dawsari afirmó: «Estoy orgulloso de haber ganado el premio al Mejor Jugador de Asia dos veces y de estar nominado por tercera vez. Hoy, Firas (Al Buraikan) y yo no nos representamos a nosotros mismos, sino al fútbol saudí».

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Salem Al Dawsari ya conquistó el premio al Mejor Jugador de Asia en dos ocasiones, en 2022 y 2025, y es el único futbolista de Arabia Saudí que ha logrado esta hazaña.

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El Tornado se convirtió en el cuarto jugador en ganar el galardón dos veces, después del catarí Akram Afif, estrella del Al Sadd, en 2019 y 2023; el japonés Hidetoshi Nakata, en 1997 y 1998, y el uzbeko Server Djeparov, en 2008 y 2011.

Si se impone mañana jueves, Salem Al Dawsari será el primer jugador de la historia en ganar el premio al Mejor Jugador de Asia tres veces desde que la Confederación Asiática de Fútbol lo adoptó en 1994.

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Sobre la posibilidad de alcanzar ese logro, Al Dawsari señaló: «Es normal que cualquier jugador desee ganar este premio, pero es algo que está escrito en el destino. Pedimos a Dios que nos ayude».

Y añadió: «Estoy contento de estar nominado junto a mis compañeros y les deseo suerte a todos. Tenemos que trabajar y seguir adelante para volver a este lugar».

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Además, prosiguió: «Es lógico que todo jugador aspire a escribir su nombre en la historia, pero es cuestión del destino. Gane o pierda, esto no será el final del camino y seguiré trabajando para cumplir mis objetivos».

Preguntado por su candidatura al premio pese a tener 35 años, respondió: «La edad es solo un número, ni más ni menos, pero tienes que cuidarte y trabajar más para obtener el fruto de tu esfuerzo».

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Salem Al Dawsari cerró sus declaraciones refiriéndose a la enorme presión que sufren los jugadores por la acumulación de partidos, sobre todo tras el nuevo formato de la Liga de Campeones de la AFC Élite, vigente desde 2024.

Y concluyó: «Es tu destino como jugador que representa a uno de los clubes que pelean por los títulos. El futbolista que juega en un club grande sabe cómo adaptarse a la presión y a la competición».

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Cabe recordar que Salem Al Dawsari atraviesa un periodo muy complicado debido a las sucesivas lesiones que ha sufrido, que le han impedido jugar desde el inicio de la presente temporada.