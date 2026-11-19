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En Brasil, Vinícius Júnior dijo lo que no pudo decir en Madrid: una confesión sincera que sacudió a la afición merengue y destapó un verano que no fue nada normal. Menos entrenamientos, falta de concentración y una vida personal que lo puso todo patas arriba.

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¿A qué se refería Vinícius al decir que este verano no se ha cuidado? Es la pregunta que está en boca de todos en España tras las últimas declaraciones de la estrella brasileña, en las que habló del bajón en su rendimiento, que ha sido objeto de críticas, y afirmó: «Acabé entrenando menos que en los últimos años».

El delantero del Real Madrid reconoció que no se preparó bien este verano y que eso le afectó al inicio de la temporada, pero la historia completa iba más allá de unos simples entrenamientos perdidos.

El periodista español Gonzalo Álvarez explicó en la emisora española «Cadena SER» que el número 7 del Real Madrid ha estado «muy disperso» en los últimos meses.

«También había preocupación en el club porque su pareja venía a Madrid acompañada de mucha gente, lo que distraía al jugador», señaló Álvarez.

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No es la primera vez que el periodista español comenta la vida personal de Vinícius Júnior: en programas anteriores ya había señalado que el club blanco estaba preocupado por él.

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Y ahora explicó: «Ha sido un verano atípico para él por el tema de la renovación, se llevó una gran decepción con lo que pasó en el Mundial y sus vacaciones fueron más largas de lo habitual».

«Después se centró en su vida personal, con una relación de altibajos con su ya expareja, de la que se separó hace unos días, que incluyó declaraciones públicas en redes sociales», añadió.

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«Además, había cierta preocupación en el club porque su pareja iba a venir a Madrid con mucha gente, lo que hizo que el jugador se distrajera», continuó.

Al parecer, la vida de Vinícius fuera del campo supone una gran preocupación para el club, pero tras la ruptura las cosas han empezado a volver poco a poco a su cauce, según Gonzalo Álvarez.

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«Ahora el jugador está más tranquilo. Lleva una vida más ordenada y en paz, pero es cierto que pasó un verano muy complicado en ese sentido, estaba muy disperso», aseguró.

Lo que sorprende a Gonzalo Álvarez es que hiciera estas declaraciones en Brasil, aprovechando los partidos de la selección, y no en Madrid: «No creo que hubiera hecho estas declaraciones ante la prensa de Madrid. Aquí la gente le atacaría con dureza; está reconociendo que no se cuidó durante el verano».

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«Un jugador del Real Madrid que ha renovado hasta 2032 a cambio de una cantidad enorme, y que exigió cobrar un salario cercano al de Mbappé, dice que no se ha cuidado lo suficiente como futbolista profesional y que no ha ofrecido el rendimiento que merece el jugador», prosiguió.

Vini vuelve esta semana tras cumplir su sanción de cuatro partidos, después de marcar cuatro goles con su selección, y afronta una prueba decisiva para demostrar que no es el mismo jugador que se incorporó al Bernabéu en septiembre.

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Gonzalo Álvarez remató al final de su intervención: «Soy el primero que quiere que vuelva el gran Vinícius, porque es un jugador espectacular. Confío en él, y también el resto del equipo».