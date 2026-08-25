«Yo intenté una vez llevar a Edin Dzeko a Múnich», contó Schweinsteiger como experto de la ARD tras el partido de primera ronda del FC Schalke en la Copa de Alemania ante el Hallescher FC (5-2 en la prórroga) el lunes por la noche sobre los intentos por fichar al hoy delantero del S04 durante su etapa en el VfL Wolfsburgo (2007 a 2011).

El entrenador del Schalke, Miron Muslic, que acababa de pasar por la entrevista, se sumó entre risas: «Lo sé, conozco la historia». Al ser preguntado por la presentadora de la ARD Esther Sedlaczek sobre si lo había oído del propio Dzeko, Muslic se limitó a decir: «Eso no lo quiero revelar ahora».

Schweinsteiger, por entonces jugador del Bayern, explicó después: «Queríamos ficharlo sí o sí, pero por desgracia no fue posible que Edin viniera». Dzeko celebró en Wolfsburgo su gran irrupción internacional, llevó a los Lobos junto a su compenetrado compañero de ataque Grafite al sorprendente título de campeón de Alemania en 2009 y, naturalmente, eso provocó un pésimo ambiente en el FCB.

No fue al Bayern de Múnich: ¿adónde se marchó Edin Dzeko en su lugar?

En lugar de ir al Bayern, Dzeko acabó fichando a comienzos de 2011 por el Manchester City por 37 millones de euros y, tras pasar por otros clubes internacionales de renombre como la Roma, el Inter de Milán, el Fenerbahçe y la Fiorentina, está al servicio del Schalke desde enero de este año. Inicialmente contratado solo hasta el final de la pasada temporada, Dzeko firmó a principios de agosto un nuevo contrato por un año y ahora, tras el ascenso, también debe marcar goles importantes para los Königsblauen un peldaño más arriba, en la Bundesliga.

Getty Images

El bosnio volvió a demostrar el lunes en Halle que, incluso con 40 años, sigue teniendo intacto su olfato goleador. Entró al campo poco después de la hora de partido y primero marcó de penalti en el minuto 81 para el momentáneo 2-1. Como el valiente equipo de la Regionalliga volvió a meterse en el partido y logró empatar 2-2 poco antes del final, el recién ascendido a la Bundesliga tuvo que ir a la prórroga, en la que Dzeko desempeñó un papel decisivo.

Bastian Schweinsteiger se deshace en elogios hacia Edin Dzeko: «Es fantástico para la Bundesliga»

Primero asistió el nuevo gol de la ventaja para el 3-2 de Moussa Sylla (98') y Schweinsteiger elogió después: «La manera en que pone el 3-2... no son muchos los delanteros centro que hacen eso, dejarlo así». En el tiempo añadido de la primera parte de la prórroga, Junior Adamu elevó el marcador hasta el 4-2 y, en el minuto 117, Dzeko completó su doblete para poner con su gol el definitivo 5-2 para el favorito.

«Es claramente un jugador que marca diferencias», siguió maravillándose Schweinsteiger con Dzeko. «Es un placer tener a un jugador así [...] Por su manera de jugar al fútbol, es fantástico para la Bundesliga». Hasta la fecha, el internacional bosnio ha marcado ocho goles y ha dado otras cuatro asistencias en doce partidos oficiales con el Schalke, y disfruta de una enorme consideración dentro del equipo. Tras un estreno accidentado en la Copa, el S04 apunta ahora a sumar sus primeros puntos importantes en la Bundesliga: en la jornada 1, Dzeko y compañía visitarán este domingo al FC Augsburgo.