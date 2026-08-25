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Oliver Maywurm

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¡Sale a la luz el espectacular plan de fichaje del Bayern de Múnich! Bastian Schweinsteiger quería llevar al goleador de la Bundesliga al FCB

Bundesliga
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Hallescher FC vs Schalke 04
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E. Dzeko
Bayern Múnich

¿Edin Dzeko con la camiseta del Bayern de Múnich? La leyenda del FCB Bastian Schweinsteiger ha revelado que en su día hubo planes en ese sentido.

«Yo intenté una vez llevar a Edin Dzeko a Múnich», contó Schweinsteiger como experto de la ARD tras el partido de primera ronda del FC Schalke en la Copa de Alemania ante el Hallescher FC (5-2 en la prórroga) el lunes por la noche sobre los intentos por fichar al hoy delantero del S04 durante su etapa en el VfL Wolfsburgo (2007 a 2011).

El entrenador del Schalke, Miron Muslic, que acababa de pasar por la entrevista, se sumó entre risas: «Lo sé, conozco la historia». Al ser preguntado por la presentadora de la ARD Esther Sedlaczek sobre si lo había oído del propio Dzeko, Muslic se limitó a decir: «Eso no lo quiero revelar ahora».

Schweinsteiger, por entonces jugador del Bayern, explicó después: «Queríamos ficharlo sí o sí, pero por desgracia no fue posible que Edin viniera». Dzeko celebró en Wolfsburgo su gran irrupción internacional, llevó a los Lobos junto a su compenetrado compañero de ataque Grafite al sorprendente título de campeón de Alemania en 2009 y, naturalmente, eso provocó un pésimo ambiente en el FCB.

No fue al Bayern de Múnich: ¿adónde se marchó Edin Dzeko en su lugar?

En lugar de ir al Bayern, Dzeko acabó fichando a comienzos de 2011 por el Manchester City por 37 millones de euros y, tras pasar por otros clubes internacionales de renombre como la Roma, el Inter de Milán, el Fenerbahçe y la Fiorentina, está al servicio del Schalke desde enero de este año. Inicialmente contratado solo hasta el final de la pasada temporada, Dzeko firmó a principios de agosto un nuevo contrato por un año y ahora, tras el ascenso, también debe marcar goles importantes para los Königsblauen un peldaño más arriba, en la Bundesliga.

FC Schalke 04 - Team Presentation 2026/27Getty Images

El bosnio volvió a demostrar el lunes en Halle que, incluso con 40 años, sigue teniendo intacto su olfato goleador. Entró al campo poco después de la hora de partido y primero marcó de penalti en el minuto 81 para el momentáneo 2-1. Como el valiente equipo de la Regionalliga volvió a meterse en el partido y logró empatar 2-2 poco antes del final, el recién ascendido a la Bundesliga tuvo que ir a la prórroga, en la que Dzeko desempeñó un papel decisivo.

Bastian Schweinsteiger se deshace en elogios hacia Edin Dzeko: «Es fantástico para la Bundesliga»

Primero asistió el nuevo gol de la ventaja para el 3-2 de Moussa Sylla (98') y Schweinsteiger elogió después: «La manera en que pone el 3-2... no son muchos los delanteros centro que hacen eso, dejarlo así». En el tiempo añadido de la primera parte de la prórroga, Junior Adamu elevó el marcador hasta el 4-2 y, en el minuto 117, Dzeko completó su doblete para poner con su gol el definitivo 5-2 para el favorito.

«Es claramente un jugador que marca diferencias», siguió maravillándose Schweinsteiger con Dzeko. «Es un placer tener a un jugador así [...] Por su manera de jugar al fútbol, es fantástico para la Bundesliga». Hasta la fecha, el internacional bosnio ha marcado ocho goles y ha dado otras cuatro asistencias en doce partidos oficiales con el Schalke, y disfruta de una enorme consideración dentro del equipo. Tras un estreno accidentado en la Copa, el S04 apunta ahora a sumar sus primeros puntos importantes en la Bundesliga: en la jornada 1, Dzeko y compañía visitarán este domingo al FC Augsburgo.

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