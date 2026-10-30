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SV Werder Bremen v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus
Traducido por

¿Saldrá el Werder Bremen relativamente bien parado? La explosión de rendimiento de un fichaje fallido podría reportarle una lluvia de dinero

Bundesliga
Werder Bremen
AC Milán vs Bologna
AC Milán
Bologna
Serie A
S. Mbangula
D. Thioune

Samuel Mbangula decepcionó enormemente en la Bundesliga tras su fichaje por el Werder Bremen. Ahora ha experimentado una explosión de rendimiento en el FC Bolonia, club al que está cedido, algo que también ha advertido el entrenador del Werder, Daniel Thioune.

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El extremo izquierdo debutó como titular en la Serie A en la sorprendente victoria por 4-2 del Bolonia ante el AC Milan y fue decisivo. Mbangula, que no había marcado en sus tres breves apariciones anteriores, en las que apenas acumuló 14 minutos, firmó un triplete.

Mientras la prensa italiana lo colmaba de elogios por su exhibición, el propio Mbangula apenas podía creerse lo ocurrido. «La verdad es que todavía no me lo creo. Todo esto parece un sueño maravilloso», dijo tras el partido. «¡Fue, sin ninguna duda, la mejor noche de toda mi vida!»

Mbangula llegó en verano al Bolonia cedido por el Werder Bremen. Con el conjunto del norte de Alemania, al que se incorporó en verano de 2025 procedente de la Juventus de Turín en un traspaso de diez millones de euros, había marcado en 27 partidos tantos goles como los que anotó ahora ante el Milan y había quedado muy por debajo de las grandes expectativas. Si Mbangula logra mantener en las próximas semanas y meses el nivel de esta exhibición, los verdiblancos quizá puedan salir relativamente indemnes de la operación.

¿Lluvia de dinero para el Bremen? Esta es la opción de compra del Bolonia por Samuel Mbangula

Según se informa, el Bolonia se aseguró una opción de compra de 12,5 millones de euros por el jugador de 22 años. Además, el Werder Bremen recibió dos millones de euros por la cesión. Thioune habló ahora de una situación beneficiosa para ambas partes.

«No me sorprende, porque siempre hemos sabido del potencial que tiene», dijo el entrenador del Werder, antes de explicar: «Siempre hemos sabido del potencial que tiene. Sacar ese potencial, ya fuera por parte del propio Sam o por la nuestra, siempre resultó algo más complicado. Pero seguimos convencidos de que es un futbolista muy bueno. En el primer año también tuvimos el problema de que no terminó de adaptarse culturalmente y echaba de menos a su familia».

Thioune también abrió la puerta a un regreso del atacante a Bremen. «Pueden estar seguros de que me alegro por él. También le envié un mensaje y lo felicité personalmente. Tampoco nos separamos en malos términos. Es jugador del Werder Bremen. Y, si vuelve en plena forma, sería muy deseable que en verano demostrara a todos aquí lo bueno que es», añadió.

FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNAGetty Images

Gracias a la victoria, el Bolonia salió de la zona baja de la tabla y escaló hasta la undécima posición. Tras un decepcionante inicio de temporada y la fulminante destitución de Domenico Tedesco después de la cuarta jornada, el equipo se ha ido recuperando bajo las órdenes de su sucesor, Raffaele Palladino. El pasado fin de semana, el Bolonia venció por 2-0 al Cagliari. El sábado le espera el AC Monza.

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