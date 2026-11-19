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El Barcelona aseguró que no tiene ningún plan para vender a Alejandro Balde e insistió en que el lateral izquierdo, vinculado al Manchester United, sigue siendo «un jugador importante» para el club catalán de cara al futuro.

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Balde llegó al Barcelona con solo ocho años y ha disputado 173 partidos en todas las competiciones desde que se incorporó al primer equipo en 2021.

En ese tiempo, el jugador de 23 años ha ayudado al gigante catalán a conquistar siete títulos, entre ellos tres Ligas, la última de ellas la temporada pasada a las órdenes de Hansi Flick.

Sin embargo, Balde se ha convertido en una figura cada vez más secundaria en el Camp Nou en los últimos meses , ya que sus cinco apariciones de esta temporada han llegado desde el banquillo.

Balde se encuentra actualmente por detrás de João Cancelo y Xavi Espart en la jerarquía del Barcelona, y la carrera del internacional español parece estar en una encrucijada.

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Según el diario catalán «Mundo Deportivo», citado por el periódico inglés «Metro», esta situación ha obligado a Balde a sopesar sus opciones, y el lateral izquierdo parece dispuesto a fichar por el Manchester United de Mauricio Pochettino el próximo mes de enero.

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Otras informaciones apuntan a que «todo lo que Balde ha escuchado sobre su situación le ha llegado a través de las ruedas de prensa», y a que el defensor ve la Premier League como una posible vía de escape.

Preguntado por la posibilidad de vender a Balde este invierno, el coordinador de fútbol del Barcelona, Bojan Krkić, respondió: «Balde es un chico estupendo».

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Y añadió: «Evidentemente, está en una situación incómoda. El jugador quiere jugar. Es uno de los nuestros y sigue siendo un jugador importante. Es cierto que ahora mismo no está jugando, pero está preparado si el entrenador lo necesita».

Deco, director deportivo del Barcelona, fue igual de claro cuando se le preguntó si era posible un traspaso de Balde, y respondió de forma tajante: «No».

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Y prosiguió: «También está el punto de vista del jugador, pero no nos ha dicho nada de que no esté contento. No es el caso».