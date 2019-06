Salcedo: “No olvidemos lo mucho que fue demeritado Carlos Vela”

Carlos Vela decidió no ser convocado a Selección en su mejor momento con LAFC.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Carlos Salcedo, defensor de la Selección mexicana, lamentó las críticas a Carlos Vela por la decisión de no ser convocado por Gerardo Martino al combinado nacional.

En entrevista con Goal, el Titán defendió la postura del Bombardero al tiempo de señalar que se le ha desacreditado constantemente, aún con los números que ha arrojado formando parte del LAFC de la , club que lo catapultó como uno de los referentes del futbol de los .

“Sí, pero no olvidemos lo mucho que también fue criticado o demeritado, había hecho las cosas demasiadamente bien con , no era tan vistoso como lo es ahora, está haciendo una temporada igual o mejor, es percepciones, son cosas que como lo quieras ver”, expresó, de cara a la 2019.

“Es muy válido (la decisión de Carlos de no asistir), él tendrá sus razones como muchas otras personas”, agregó Salcedo Hernández, en medio de la problemática por bajas en el Tri por motivos personales, deportivos o lesiones.

En referencia a quienes optaron por no acudir al llamado del Tata Martino, el futbolista de Tigres de la UANL aclaró. “La verdad que no me gusta hablar del tema de ellos. Estoy contento (por asistir a Selección), quien quiere estar va a estar, quien no también se le respeta, cada quien hace su vida lo que crea que es más conveniente, feliz de que los que están están entregados tanto con el equipo como con el cuerpo técnico”.

¿Fue una realidad que pensaste en renunciar a la Selección mexicana?, se le cuestionó al seleccionado nacional. “No, la verdad que a lo mejor se malinterpretaron las cosas que dije, es una realidad donde estoy, es una realidad lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer”.

SÓLO HAY UN MESSI Y SÓLO UN LAINEZ

Salcedo se dio tiempo para hablar de Diego Lainez y las comparaciones que se le han hecho con Lionel Messi, catalogando al canterano del América como el ‘Messi mexicano’.

“Al final cada jugador tiene su estilo de juego, solo hay un Messi, sólo hay un Diego Lainez, es más lo que hacen ustedes como prensa que lo que uno ve. Cada jugador tiene su propio estilo, es una realidad eso”, detalló.

Descartó que pueda significar presión extra para la corta edad que ostenta el futbolista del Real de . “Eso ya es algo que ustedes hacen, que ustedes dicen, que ustedes ponen en ese decir al jugador, él no diría que es el Lionel Messi de México, al final es quien es por su trabajo, por lo que ha hecho, el talento, lo que ha hecho. Que Diego siga con ese profesionalismo, con esa dedicación, que sea auténtico, que siga desplegando ese buen futbol”.