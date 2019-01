Carlos Salcedo aseguró que jugar en Tigres no es retroceso

Carlos Salcedo fue contundente respecto a su regreso al futbol mexicano tras su paso por Italia y Alemania.

Carlos Salcedo, refuerzo de Tigres para el Clausura 2019, aseguró que volver al futbol mexicano con la institución universitaria luego de dos años y medio en el Viejo Continente no es ninguna contramarcha a su carrera deportiva.

“Acá se habla de Tigres todos los días, se habla de lo que ha sido la evolución de Tigres año tras año, no veo el por qué si vengo a Tigres lo llamen un retroceso o si estoy o no estoy. Quiero ir a un Mundial de Clubes y en estos cuatro años sé que va a ser posible, junto a mis compañeros vamos a lograr esa meta”, destacó el seleccionado nacional durante su presentación en la Sultana del Norte.

“Siendo honesto, si no mal recuerdo había solamente dos cadenas que seguían la Bundesliga, se hablaba más del Carlos Salcedo fuera de la cancha que del Carlos Salcedo ganando títulos o ganando un título en la Bundesliga”, agregó el Titán.

Salcedo Hernández, quien defendió los colores de la Fiorentina de Italia y Eintracht Frankfurt de Alemania, tiene como meta disputar un Mundial de Clubes, competición de la que no ha sido parte, una de las claves para su contratación con los Felinos.

“Siempre es algo que cualquiera sueña con probarse en Europa, ¿qué me hace regresar? Regresar a un club que viene siendo ganador, la historia que tiene, lo que pelea año tras año. Ir a un Mundial de Clubes es lo que falta, es lo que me hace regresar, querer trascender, ir por más, es algo que siempre he buscado en mi carrera”, puntualizó.

El zaguero central firmó contrato con Tigres por los próximos cuatro años. En el Volcán estuvo acompañado por su esposa e hijo, además de su representante Lyle Yorks.