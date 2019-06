Salah, tras ganar la Champions League: "Hicimos historia"

Las reacciones de los protagonistas del Liverpool después de vencer en Madrid al Tottenham.

Mohamed Salah, unas de las estrellas del , ha hablado para la televisión nada más acabar la final contra el , por la .

En ese sentido, el delantero egipcio ha dicho que está "muy contento de haber podido jugar todo el partido", y aseveró que los Reds han hecho "historia". "Es difícil elegir una actuación de alguno, jugamos como equipo", señaló.

En la mini-entrevista post partido, el periodista le recordó a Salah que a él no le gustaba el VAR, pero fue el videoarbitraje el que decretó el penalti que abrió el marcador sobre los dos minutos de juego. "Esperemos que mejore, fue decisión del VAR, pero fue justo que ganemos el partido", afirmó.

También le recordó el reportero la cantidad de horas que perdía viajando para ir a entrenar de pequeño, a lo que Salah contestó brevemente: "Sí, es increíble".

Jurgen Klopp, entrenador de los Reds, también fue abordado por la prensa nada más finalizar la cita de Madrid.

"Finalmente has ganado la Champions", le dijo la periodista. "Es increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada, hemos ganado, hemos marcado dos goles, todo para esta gente. No tengo palabras", respondió. "¿En qué pienso ahora? Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas, pensaba en mi familia, ellos han sufrido mucho más que yo", agregó.