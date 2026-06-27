Salah supera el récord de El Hadary... y Shubair nos transporta 16 años atrás, al Mundial

Egipto igualó 1-1 ante Irán en la tercera jornada del grupo siete del Mundial 2026. Así, los Faraones avanzaron a la siguiente ronda por primera vez en su historia con cinco puntos, detrás de Bélgica por diferencia de goles.

Este sábado, en la tercera jornada del Grupo 7, Egipto empató 1-1 con Irán y terminó segundo con 5 puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles, mientras el equipo asiático, con 3 unidades, aguarda su suerte entre los mejores terceros.

Al formar parte del once inicial contra Irán, Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia, disputó su partido número 30 en grandes competiciones (Mundiales y Copas de África), situándose así en el segundo puesto de la clasificación y superando a Essam El-Hadary, que disputó 29 partidos, de los cuales solo uno fue en un Mundial, según las estadísticas de la red «Stats Foot».

Mahmud Hassan «Trezeguet», con su presencia hoy, igualó a Ahmed Hassan en la cima de la lista con 32 partidos, aunque todos los del «Halcón» fueron en la Copa Africana.

Si juega contra Australia el viernes en la segunda ronda, Trezeguet quedará como único líder; Salah podría acercarse si también participa.

Mahmoud Saber anotó el gol más rápido de Egipto en un Mundial: a los 5 minutos, superando el tanto de Imam Ashour a Bélgica en el partido inaugural (m. 20), según «Opta».

El portero egipcio Mostafa Shubair detuvo un penalti de Mehdi Taremi en la primera parte.

Según «Stats Foot», es el tercer penalti fallado consecutivamente en este Mundial, algo que no pasaba desde 2010.

Antes, ya habían errado Lionel Messi ante Austria y Strand Larsson frente a Francia.

Shobeir igualó así el récord de El Hadary, único portero egipcio que había detenido un penalti en un Mundial.