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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Salah se derrumba llorando y hace unas declaraciones que conmueven a todo el mundo

Australia vs Egipto
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Mohamed Salah lloró tras la histórica victoria sobre Australia en los penaltis y afirmó que Egipto había escrito una nueva página al avanzar a octavos del Mundial.

El capitán de los Faraones declaró a la BBC: «Es un acontecimiento histórico... Les dije a los jugadores antes del partido: “Este es el partido más importante de vuestras vidas, disfrutadlo y no dejéis que la presión os domine”».

Sobre su penalti a lo «Panenka», con el que engañó al portero Matthew Ryan, explicó: «Si alguien tenía que lanzarlo así, ese era yo».

El jugador del Liverpool añadió: «Soy el más experimentado y quería darles confianza, aunque decidí así en el último momento». Y concluyó con emoción: «No sé si este será mi último Mundial, así que tenía que lanzarla así».

Sobre un posible duelo con Argentina y Messi en octavos, añadió: «Debemos respetar a ambos equipos; ya veremos qué pasa».

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