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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Salah o Zico? ¿Quién fue el mejor jugador del partido entre Egipto y Nueva Zelanda?

Nueva Zelanda vs Egipto
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Egipto vs Irán
Irán
M. Salah
M. Ziko
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Canadá
Irán
EE. UU.

Una actuación impresionante de las dos estrellas

En el Mundial 2026, Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada. Mohamed Salah y Mustafa Zico competieron por el título de mejor jugador: cada uno marcó un gol y dio una asistencia, liderando la remontada de los Faraones.

Ambos marcaron un gol y dieron una asistencia, lo que permitió a Egipto remontar el tanto inicial en contra y alcanzar el liderato del Grupo 7.

Zico empató en el 58’ y luego participó en el segundo, asistido por Salah, quien marcó el 2-1. Finalmente, el ‘10’ egipcio sirvió el córner que Trezeguet convirtió en el 3-1 definitivo.

A pesar del brillante desempeño de Zico, la FIFA nombró a Mohamed Salah «jugador del partido» por su influencia constante: marcó el 2-1 y asistió en el tercero.

Además, Salah se convirtió en el máximo goleador de Egipto en Copas del Mundo, con tres tantos, e igualó el récord de goles árabes en el torneo.

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Con este triunfo, Egipto suma 4 puntos y se acerca a los dieciseisavos, a la espera de su último duelo contra Irán.

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